Solapur Dussehra Celebration : सोलापूरमध्ये विजयादशमीचा उत्सव; शमीच्या वृक्षाभोवती सीमोल्लंघन आणि आपट्याची पाने लुटली

सोलापूर : दहा दिवस आदिमाया दुर्गाशक्ती वृत्तवैकल्याने आराधना करण्यात आली. गुरुवारी विजयादशमी दिनी सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळांच्या डीजेमुक्त मिरवणुकांनी नवरात्र महोत्सवाची सांगता झाली. बलिदान चौक तुळजापूर वेस येथून सुरू झालेल्या या मिरवणुका पार्क मैदानावर शमीच्या वृक्षाभोवती सीमोल्लंघन केल्यानंतर देवीला निद्रिस्त केल्यानंतर स्थिरावल्या. सोन्याचे प्रतीक समजल्या जाणाऱ्या आपट्याची पाने लुटून एकमेकाला आलिंगन देत मोठ्या उत्साहात विजयादशमी सण साजरा करण्यात आला. .भवानीमातेचे प्रतिरूप समजल्या जाणाऱ्या श्री रूपाभवानी मंदिराकडे जाणारे सर्व रस्ते गेले नऊ दिवस भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेले होते. यंदाच्या वर्षी अनेक मंडळांनी आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि पौराणिक विषयावर आधारित देखावे सादर करून नवरात्र महोत्सवाची आगळीवेगळी परंपरा कायम ठेवली. गुरुवारी दुपारी ३ वाजता मानाच्या अग्रवाणीने देवीची पूजा पोलिस आयुक्त एम.राजकुमार यांच्या हस्ते व आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. त्यानंतर मिरवणुकांना प्रारंभ झाला..जयभवानी मंडळ व भवानी पेठेतील जागृती नवरात्र मंडळाचा लेझीम ताफा शिस्तबद्ध व तेवढाच भव्य स्वरूपाचा होता. सुदर्शन नवरात्र महोत्सव मंडळ, शुभमंगल नवरात्र उत्सव मंडळ, आकाशगंगा मंडळ, ओमशक्ती पूजा मंडळ, जेमिनी मंडळ, जय जगदंबा मंडळ, बुरूड समाज मंडळ, विजयालक्ष्मी मंडळ, संत हरळय्या समाज यासह अनेक मंडळांपुढील लेझीम ताफ्यात मर्दानी डाव सादर करत होते.मिरवणुकीत सुमारे १३ मंडळे सहभागी झाली होती. मधला मारुती, माणिक चौक, विजापूर वेस, सिद्धेश्वर पंचकट्टा, सिद्धेश्वर मंदिरमार्गे ही मिरवणूक रात्री पार्क मैदानावर पोहोचली. त्या ठिकाणी सार्वजनिक मध्यवर्ती नवरात्र शक्तिपूजा मंडळाच्या वतीने मिरवणुकीतील सर्व मंडळांचे स्वागत करण्यात आले..नवरात्र महोत्सवाच्या सांगता मिरवणुकीच्या वेळी शहरात मोठया प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. विजयादशमीनिमित्त सायंकाळी पार्क मैदानाला सीमोल्लंघनासाठी जत्रेचे स्वरूप आले होते. 'आई राजा उदे उदे'च्या गगनभेदी घोषणांनी सारा आसमंत दणाणून गेला होता. तेथील शमीच्या वृक्षाभोवती प्रदक्षिणा घालून सोने लुटण्यात आले. पूर्वापार परंपरेनुसार ग्रामजोशी मंडळींनी शमीच्या वृक्षाची पूजा करून भाविकांना सोने वाटले. तर रात्री जुळे सोलापुरात केएलई प्रशालेसमोर रावण पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. या वेळी नागरिकांची गर्दी उसळली होती.आग्रमानीने मंडळाचे ढोल पथक ठरले लक्षवेधीमानाच्या अग्रमानीने नवरात्रोत्सव मंडळाच्या ढोल पथकाने सुरेख वादन केले. लेझीम पथकासह, ढोल वादन करत निघालेल्या मिरवणुकीने नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले होते..रूपाभवानी माता, अंबिका माता अन् कसबादेवी भेटीचा सोहळाश्री रूपाभवानी मातेच्या पालखीने शमीवृक्षाभोवती पाच प्रदक्षिणा केल्यानंतर मसरे गल्ली येथे अंबिका मातेच्या भेटीचा सोहळा रंगला. त्यानंतर कसबादेवी मातेची भेट घेऊन कृपाभवानी मातेची पालखी पुन्हा मंदिरात येऊन विसावली. भक्तांच्या दर्शनानंतर देवीच्या निद्रेला सुरवात झाली..