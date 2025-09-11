सोलापूर

BJP City Vice President: 'साेलापूर भाजपा शहर उपाध्यक्षांनी सव्वा दोन तासांतच दिला राजीनामा'; वेगळचं कारण आलं समाेर..

Drama in Solapur BJP: भाजपच्या शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांनी बुधवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास कार्यकारिणी जाहीर केली. त्यात जाधव यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर सव्वादोन तासांत जाधव यांनी उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले.
Solapur BJP city vice president resigns within 2 hours of appointment; unexpected reason stuns party.

Solapur BJP city vice president resigns within 2 hours of appointment; unexpected reason stuns party.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: भाजप शहर कार्यकारिणी घोषणेनंतर काही तासांतच नूतन उपाध्यक्ष अनंत जाधव यांनी पदाचा राजीनामा दिला. मागच्या कार्यकारिणीत उपाध्यक्षपदी असलेले जाधव हे सरचिटणीस पदासाठी इच्छुक होते. मात्र, त्यांना नव्या कार्यकारिणीत पुन्हा उपाध्यक्षपदी संधी दिल्याने त्यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला.

Bjp
political
district
city
Solapur

