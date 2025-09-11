BJP City Vice President: 'साेलापूर भाजपा शहर उपाध्यक्षांनी सव्वा दोन तासांतच दिला राजीनामा'; वेगळचं कारण आलं समाेर..

सोलापूर: भाजप शहर कार्यकारिणी घोषणेनंतर काही तासांतच नूतन उपाध्यक्ष अनंत जाधव यांनी पदाचा राजीनामा दिला. मागच्या कार्यकारिणीत उपाध्यक्षपदी असलेले जाधव हे सरचिटणीस पदासाठी इच्छुक होते. मात्र, त्यांना नव्या कार्यकारिणीत पुन्हा उपाध्यक्षपदी संधी दिल्याने त्यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.भाजपच्या शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांनी बुधवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास कार्यकारिणी जाहीर केली. त्यात जाधव यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर सव्वादोन तासांत जाधव यांनी उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. ते शहराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक होते. मात्र, प्रदेश पातळीवरील नेत्यांनी शहराध्यक्षपदी रोहिणी तडवळकर यांच्या रूपाने महिलेला संधी देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांचे नाव मागे पडले. .गतवेळी उपाध्यक्षपदी राहिलेले जाधव हे सरचिटणीस पदासाठी इच्छुक होते. प्रदेश पातळीवरील नेत्यांनी आश्वासन दिले होते. परंतु त्यांना पुन्हा त्याच पदावर संधी दिल्याने तडवळकर यांच्याकडे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजीनामा पाठविला..मागून आलेल्यांना संधीनव्या कार्यकारिणीत प्रा. डॉ. नारायण बनसोडे, डॉ. शिवाजी सरतापे व सुधा अळ्ळीमोरे यांना सरचिटणीस पदावर संधी देण्यात आली आहे. ते आपल्यानंतर पक्षात आले असल्याची खदखदही जाधव यांनी बोलून दाखवली. .मी शहराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक होतो. पक्षाने महिलेला संधी देण्याच्या निर्णयाचा सन्मान केला. मात्र, मागच्या कार्यकारिणीत मी उपाध्यक्ष पदावर असताना माझ्याशी चर्चा न करता पुन्हा त्याच पदावर नियुक्ती दिली. त्यामुळे त्या पदावर राहण्याऐवजी कार्यकर्ता म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.- अनंत जाधव, शहर उपाध्यक्ष, भाजप, सोलापूर .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.कार्यकारिणीवर नियुक्तीपूर्वी संबंधितांशी चर्चा केली आहे. पक्षाचे आमदार, प्रदेश पातळीवरील नेत्यांच्या सूचनेनंतरच ती घोषित केली आहे. - रोहिणी तडवळकर, शहराध्यक्ष, भाजप, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.