Solapur Politics:'सोलापूर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा भाजपमध्ये गटबाजी'; शहराध्यक्ष अन्‌ आमदारांचा वाद मुख्यमंत्री शमवणार?

Solapur BJP Rift Widens Before Municipal Elections: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (ता. १४) सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. त्यामुळे भाजप अंतर्गत वादावर ते काय भूमिका मांडतात, यावर पक्षाची पुढील वाटचाल अवलंबून असणार आहे. २०१७ पासूनचे देशमुख-तडवळकर यांच्यातील राजकीय वैमनस्य आता उघडपणे समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहर भाजपमध्ये पुन्हा गटबाजीचा भडका उडाला आहे. आमदार विजयकुमार देशमुख आणि शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांच्यातील जुना संघर्ष नव्या रूपात उफाळला असून, त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय भूमिका घेणार?, याकडे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

