Solapur Politics:'सोलापूर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा भाजपमध्ये गटबाजी'; शहराध्यक्ष अन्‌ आमदारांचा वाद मुख्यमंत्री शमवणार?

सोलापूर: महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहर भाजपमध्ये पुन्हा गटबाजीचा भडका उडाला आहे. आमदार विजयकुमार देशमुख आणि शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांच्यातील जुना संघर्ष नव्या रूपात उफाळला असून, त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय भूमिका घेणार?, याकडे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (ता. १४) सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. त्यामुळे भाजप अंतर्गत वादावर ते काय भूमिका मांडतात, यावर पक्षाची पुढील वाटचाल अवलंबून असणार आहे. २०१७ पासूनचे देशमुख-तडवळकर यांच्यातील राजकीय वैमनस्य आता उघडपणे समोर आले आहे. गेल्या आठवड्याभरात प्रभाग क्र. ११ मधील आमदार देशमुख व आमदार कोठे यांच्यातील हद्दीचा वाद, सेवा पंधरवड्यात देशमुख यांचा फोटो वगळणे, समाजाच्या बैठकीत आमदार देशमुख यांनी लाथा मारण्याचे केलेले वक्तव्य, तसेच शहर उत्तरमध्ये पर्यायी यंत्रणा उभारण्याची मागणी या सर्व घटनांमुळे शहर भाजपमध्ये मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे..पुण्यात झालेल्या पक्षीय बैठकीत आमदार देशमुख यांची गैरहजेरी, आणि स्थानिक पातळीवरील गटबाजी यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले हा कलह भाजपचे महापालिकेतील संख्याबळ वाढविण्याऐवजी पाडापाडीचे राजकारण वाढवेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आजच्या दौऱ्यात दोन्ही नेत्यांना चर्चेच्या टेबलावर बसवून वाद मिटवतात का?, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे..फडणवीसांचा देशमुखांना 'स्पेशल' निरोपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून विजयकुमार देशमुख यांना भेटण्यासाठी निरोप देण्यात आला आहे. ते देशमुख यांना कुठे भेटणार? तडवळकर आणि देशमुख यांना एकत्रित बोलाविणार की दोघांना स्वतंत्र वेळ देणार? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे..सात वर्षांचा सुप्त संघर्षमाजी नगरसेविका तडवळकर या आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्या. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत तडवळकर यांचे तिकीट कापण्यात आल्याने त्यांच्यामध्ये राजकीय वैमनस्य आले. दरम्यान, दोन देशमुखांच्या गटबाजीमध्ये तडवळकर यांनी सुभाष देशमुखांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. असा हा सात वर्षांपासूनचा सुप्त संघर्ष आहे. तो आता पुन्हा महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उफाळून आला आहे..