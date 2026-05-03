टोळक्यानं भररस्त्यात गाठलं; काठी, कोयता आणि दगडाने तब्बल ३५ वार, सोलापुरात तरुणाला क्रूरपणे संपवलं, भयंकर कारण समोर

सोलापूर शहरात भरदुपारी घडलेल्या हत्याकांडाने परिसर हादरून गेला आहे. वर्चस्वाच्या वादातून तरुणाची रस्त्यावरच निर्दयीपणे हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सुरेश श्रीराम असे मृत तरुणाचे नाव असून, या घटनेमुळे शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेश श्रीराम हा दुचाकीवरून जात असताना ५ ते ६ जणांच्या टोळक्याने त्याचा पाठलाग करून त्याची गाडी अडवली. त्यानंतर आरोपींनी काठ्या, कोयते आणि दगडांच्या साहाय्याने त्याच्यावर हल्ला चढवला. तब्बल ३० ते ३५ वार करत त्याला अक्षरशः ठेचून काढण्यात आले. हा हल्ला इतका क्रूर होता की, सुरेशचा चेहरा ओळखूही येत नव्हता. त्याचे डोके चेंदामेंदा झाले होते आणि घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता..विशेष म्हणजे, त्याच्या मृत्यूनंतरही आरोपी थांबले नाहीत. त्यांनी मृतदेहावरही दगडांनी वार करत आपला संताप व्यक्त केला. हा संपूर्ण प्रकार जेलरोड परिसरातील ७० फूट रस्त्यावर घडला असून, काही अंतरावरून जाणाऱ्या नागरिकांनी हा थरकाप उडवणारा प्रसंग पाहिला. त्यामुळे परिसरात भीती आणि संतापाची भावना पसरली आहे..प्राथमिक तपासात ही हत्या जुना वाद आणि वर्चस्वाच्या संघर्षातून झाल्याचे समोर आले आहे. तसेच वराह पालनावरूनही दोन्ही गटांमध्ये मागील काही वर्षांपासून वाद सुरू होता. मृत सुरेश श्रीराम याच्यावरही सुमारे १० गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे..दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे. आतापर्यंत ५ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून, उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पुढील तपास वेगाने सुरू आहे.