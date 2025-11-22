सोलापूर

Solapur Crime : डोक्यात खुर्ची घालून पत्नीचा खून करणाऱ्या पतीला जन्मठेप; कळमणमध्ये घडली होती घटना, नेमकं काय घडलं?

Solapur Court Sentences Husband to Life Imprisonment : या खटल्यात प्रत्यक्षदर्शी सोहेरा हिच्यासह वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कमळे, त. अ. बंडगर यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली.
सोलापूर : किरकोळ कारणावरून डोक्यात खुर्ची घालून व बांबूने मारहाण करून पत्नीचा खून केल्याप्रकरणी आरोपी पतीस प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांनी जन्मठेप व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा (Solapur Court) ठोठावली. विशेष म्हणजे, या खटल्यातील फिर्यादीच फितूर झाली होती.

