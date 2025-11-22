Solapur Crime : डोक्यात खुर्ची घालून पत्नीचा खून करणाऱ्या पतीला जन्मठेप; कळमणमध्ये घडली होती घटना, नेमकं काय घडलं?

सोलापूर : किरकोळ कारणावरून डोक्यात खुर्ची घालून व बांबूने मारहाण करून पत्नीचा खून केल्याप्रकरणी आरोपी पतीस प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांनी जन्मठेप व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा (Solapur Court) ठोठावली. विशेष म्हणजे, या खटल्यातील फिर्यादीच फितूर झाली होती..मैनुद्दीन अब्बास शेख (वय ६५, रा. कळमण, ता. उ. सोलापूर) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. लतिफा मैनुद्दीन शेख (वय ५५, रा. कळमण) असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव आहे. या प्रकरणी त्यांची सून यास्मीन समीर शेख हिने (वय २१, रा. कळमण) सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती..आरोपी मैनुद्दीन, त्याची पत्नी लतिफा, मुलगा समीर व फिर्यादी सून यास्मीन हे कळमण येथे एकत्र राहात होते. त्याची मुलगी सोहेरा कयुम सय्यद (रा. नान्नज, ता. उ. सोलापूर) ही बाळंतपणासाठी माहेरी आली होती. किरकोळ कारणावरून मैनुद्दीन हा नेहमी पत्नीस त्रास द्यायचा. १३ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी बाराच्या सुमारास त्यांच्यात भांडण झाले. त्यामुळे मुलगा समीर याने त्याला समज दिली. त्यानंतर बापलेक दोघेही घराबाहेर पडले होते..हृदयद्रावक घटना! एकाच कुटुंबातील चौघांनी विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; पाण्यावर तरंगत होते मुलांचे मृतदेह, असं काय घडलं?.दुपारी चारच्या सुमारास घरी आलेला मैनुद्दीन हा पत्नी लतिफास शिवीगाळ करत भांडू लागल्याने दोघांत शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्याने तिला ढकलत घरातून बाहेर नेले. सून यास्मीन व मुलगी सोहेरा हेही बाहेर गेले. तेव्हा त्याने लोखंडी खुर्ची डोक्यात घातल्याने लतिफा ही खाली कोसळली. त्यानंतर त्याने बांबूने तीन-चारदा डोक्यावर मारले. यास्मीन व सोहेरा सोडवायला गेल्यावर त्यांना धमकावत त्याने तेथून पलायन केले. जखमी लतिफा हिला उपचारासाठी येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल केले..मात्र, उपचार सुरू असताना १४ जानेवारी २०२२ रोजी तिचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक नेताजी बंडगर यांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे ॲड. आनंद कुर्डूकर, बचाव पक्षातर्फे ॲड. सोलनकर यांनी तर पैरवी अधिकारी म्हणून हेडकॉन्स्टेबल एच. पी. माळी, फौजदार विजयकुमार जाधव, प्रिया जाधव यांनी काम पाहिले..फिर्यादीच झाली फितूरप्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांच्यासमोर हा खटला चालला. यात सरकार पक्षाने ११ साक्षीदार तपासले. मात्र, प्रत्यक्ष सुनावणीवेळी यातील फिर्यादी यास्मीन फितूर झाली. परंतु, सरकार पक्षाने उलटतपासणीत तिची साक्ष न्यायाच्या बाजूने निष्प्रभ केली. अभियोग पक्षाच्या बाजूने साक्षी- पुराव्यातील भाग प्रभावित होत आहे. ती घटनेची प्रत्यक्षदर्शी असून तिची साक्ष कशी चुकीची आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सोहेराही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असून, तिने घटनेची काटेकोर माहिती सांगितल्याचा युक्तिवाद केला..सोहेरासह यांची साक्ष ठरली महत्त्वाचीया खटल्यात प्रत्यक्षदर्शी सोहेरा हिच्यासह वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कमळे, त. अ. बंडगर यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. आरोपीचा हेतू व उद्देश हा पत्नीला जीवे मारण्याचा होता. प्राणघातक शस्त्राच्या वापराचा त्याला पुरेपूर जाणीव होती, असा युक्तिवादही सरकारी पक्षाने न्यायालयात केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.