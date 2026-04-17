Solapur News: साेलापूर जिल्ह्यातील टंचाईसह जलजीवन योजनेच्या कामांना प्राधान्य; मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी घेतला पदभार

सोलापूर: एप्रिल महिना सुरू आहे, अनेक गावांमध्ये पाण्याची समस्या जाणवत असते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पिण्याच्या पाण्याची स्थिती व टंचाईचा आढावा घेऊन जल जीवन मिशनच्या कामांना प्राधान्यक्रम असल्याचे प्रतिपादन नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी केले. गुरुवारी (ता. १६) जैन यांनी सोलापूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारला. याप्रसंगी त्यांचे स्वागत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर यांनी केले. याप्रसंगी प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक चंद्रशेखर जगताप, मुख लेखा व वित्त अधिकारी मीनाक्षी वाकडे,.ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप, महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रसाद मिरकले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक सचिन चवरे आदी उपस्थित होते. पदभार घेतल्यानंतर यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभाग घेतला..संत भूमीत काम करण्याचे भाग्यश्री विठ्ठल-रुक्माईच्याच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले, अनेक संतांचे वास्तव्य असणारे सोलापूर ही पावन भूमी आहे. या भूमीतील जनतेची सेवा करण्यासाठी आपल्याला संधी मिळाली हे आपले भाग्य आहे. असे पदभार स्वीकारल्यानंतर जैन म्हणाले.