“MLA Vijay Deshmukh leads BJP’s aggressive campaign in Solapur over city limit dispute.”

Sakal

सोलापूर

BJP Struggle:'साेलापूर शहर हद्दनिश्‍चितीच्या वादातून भाजपत संघर्ष'; मुख्‍यमंत्री येऊन गेल्‍यापासून आमदार विजय देशमुख करताहेत आक्रमक मोर्चेबांधणी

Political Heat in Solapur: शहर उत्तरच्‍या कार्यकर्त्यांना कोणी त्रास दिला तर शहर उत्तर स्‍टाईलने उत्तर देण्‍यात येईल, अशी बेधडक घोषणा आमदार विजय देशमुख यांनी गेल्‍या महिन्‍यात मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या समोरच केली होती.
Published on

सोलापूर : शहर भाजपत वाद उफाळून आला आहे. आमदार विजय देशमुख आणि शहर अध्‍यक्ष रोहिणी तडवळकर यांनी जाहीरपणे एकमेकांविरुद्ध वक्‍तव्‍ये देण्‍यापर्यंत विषय पुढे गेला आहे. कोणी कार्यकर्त्यांना त्रास देईल तर कमरेत लाथ घाला, असे म्‍हणण्‍यापर्यंत वाद विकोपाला गेला आहे. याच्‍या मुळाशी शहर उत्तर आणि शहर मध्‍य या दोन विधानसभा मतदारसंघांतील हद्दनिश्‍‍चितीचा वाद आहे.

