सोलापूरमध्ये मोठा ट्विस्ट! काँग्रेसने तिकीट दिल्यानंतर महिला उमेदवारांचा MIM मध्ये प्रवेश, काय दिलं कारण?

Solapur Civic Polls Twist : सोलापूरमध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून तिकीट जाहीर केलेल्या महिला उमेदवाराने चक्क पक्षाला रामराम ठोकला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
Shubham Banubakode
राज्यातील २९ मनपाच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यात सोलापूरचा देखील समावेश आहे. मात्र, येथील निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून तिकीट जाहीर केलेल्या महिला उमेदवाराने चक्क पक्षाला रामराम ठोकला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

