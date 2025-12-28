सोलापूरमध्ये मोठा ट्विस्ट! काँग्रेसने तिकीट दिल्यानंतर महिला उमेदवारांचा MIM मध्ये प्रवेश, काय दिलं कारण?

राज्यातील २९ मनपाच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यात सोलापूरचा देखील समावेश आहे. मात्र, येथील निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून तिकीट जाहीर केलेल्या महिला उमेदवाराने चक्क पक्षाला रामराम ठोकला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. .आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. त्यापार्श्वभूमीवर त्यांनी उमेदवारांची पहिली यादीदेखील जाहीर केली आहे. यात एक माजी महापौर, शहराध्यक्ष यांच्यासह नऊ माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. मात्र यातील एका महिला उमेदवाराने तिकीट मिळाल्यानंतर थेट काँग्रेसला सोडचिट्ठी देत एमआयएममध्ये प्रवेश केला आहे. माजी नगरसेविका फिरदोस पटेल असं या महिला उमेदवाराचं नाव आहे..सोलापूर महापालिकेत नगरसेवक 102 अन् महाविकास आघाडीतील ‘या’ 6 पक्षांनी मागितल्या 154 जागा; वंचित बहुजन आघाडी प्रतीक्षेतच; MIM ‘या’ १० प्रभागात स्वबळावर, वाचा....मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसने त्यांना सोलापुरातील प्रभाग 16 मधून उमेदवारी जाहीर केली होती. मात्र, पटेल यांनी अचानक काँग्रेसमधून बाहेर पडत एमआयएममध्ये प्रवेश केला. फिरदोस पटेल या काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जातात. 2017 मध्ये सोलापूर महापालिकेत काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आल्या होत्या. काँग्रेसने मुलाखत घेताना अपमानस्पद वागणूक दिली, असा आरोप त्यांनी केला आहे..Akola Election : अकोला नगरपरिषदेवर यंदा कमळ फुलले; राष्ट्रवादी-सेना गटांना मोठा धक्का; मतदारांनी अपेक्षाभंग केला!.यासंदर्भात बोलताना त्या म्हणाल्या, ''काँग्रेसनं उमेदवारी दिली, पण आपल्या निष्ठेवरती प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यामुळे काँग्रेसपेक्षा एमआयएम पक्ष चांगला ठरेल. काँग्रेसला सोडण्याचा निर्णय कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून त्यांच्याच फायद्यासाठी घेतल्याचंही फिरदोस पटेल यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.