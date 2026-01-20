सोलापूर
Solapur politics: १०२ नगरसेवकांच्या निवडीवर अधिकृत शिक्का; साेलापूर महापालिका निवडणूक निकालाचे राजपत्र प्रसिद्ध; महापौर, उपमहापौर निवडीला येणार वेग!
official gazette confirms 102 corporators Election: सोलापूर महापालिकेच्या नव्या युगाची सुरुवात; महापौर निवड प्रक्रियेला वेग
सोलापूर : महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५–२६ च्या निकालांचे अधिकृत राजपत्र आज प्रसिद्ध करण्यात आले. यामुळे १०२ प्रभागांतील निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांच्या निवडीला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. नव्या महापालिका स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोलापूर महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी हे राजपत्र आज प्रसिद्ध केले आहे.