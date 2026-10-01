Solapur Civil Hospital: सोलापूर सिव्हिल हॉस्पिटलमधून पोक्सोतील आरोपी पसार; पोलिसांना चकवा देत भिंतीवरून उडी, चार तासांत अटक

सोलापूर : येथील अक्कलकोट रोड एमआयडीसी परिसरातील गोंधळे वस्तीतील चेतन राजू मस्के (रा. गोंधळे वस्ती, एमआयडीसी रोड, सोलापूर) याच्यावर जोडभावी पेठ पोलिसांत ‘पोक्सो’चा गुन्हा दाखल आहे. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून त्याला आज (बुधवारी) दुपारी वैद्यकीय तपासणीसाठी सिव्हिल हॉस्पिटलला आणले जात होते. त्यावेळी त्याने पोलिसांना हिसका मारला आणि हॉस्पिटलसमोरील उर्दु घराच्या १० फूट भिंतीवरून उडी मारून पळून गेला. जोडभावी पेठ पोलिसांच्या पथकाने त्याला चार तासात पकडले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.संशयित आरोपी चेतन मस्के याने परिसरातील एका अल्पवयीन मुलीला पळवून नेले होते. तिच्या कुटुंबियांच्या फिर्यादीवरून चेतनवर सुरवातीला पळवून नेल्याचा गुन्हा दाखल झाला. पैसे होते तोपर्यंत दोघेही परजिल्ह्यात राहिले, दोन महिन्यांनी पैसे संपल्यावर दोघेही सोलापुरात परतले. ओळख लपवून परिसरात राहू लागले. त्याची माहिती मिळताच जोडभावी पेठ पोलिस त्याला पकडण्यासाठी गेले. त्यावेळी देखील तो पोलिसांसमोरूनच पळून गेला होता. काही दिवसांनी पोलिसांनी त्याला पकडून अटक केली. .अल्पवयीन पीडिता दोन महिन्यांची गरोदर असल्याचे समोर आले. यावरून चेतनविरूद्ध ‘पोक्सो’चा गुन्हा दाखल झाला. न्यायालयाने त्याला पोलिस कोठडी ठोठावली होती. त्याच्या मांडीजवळ जखम झाल्याने तो सतत त्रास होत असल्याचे सांगत होता. त्यामुळे त्याला कधी ६ तर १२ तासाला वैद्यकीय तपासणीसाठी न्यावे लागत होते, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. सतत तो कस्टडीतून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असायचा. .त्यासाठी तो अर्ध्या-अर्ध्या तासाला बाथरूमचा बहाणा करायचा. पण, त्याचा डाव ओळखून अधिकारी त्याच्यासोबत सतत दोन-चार पोलिस ठेवायचे. आता न्यायालयीन कोठडीत असताना देखील तो त्रास होत असल्याचे सांगत होता. त्यामुळे त्याला पोलिसांनी वैद्यकीय तपासणीसाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणले होते. तपासणीसाठी जाताना पोलिसांना हिसका मारून तो पसार झाला होता. जोडभावी पेठ पोलिसांच्या पथकांनी त्याला तुळजापूर रोड स्मशानभूमीजवळून पकडले..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध . जेलमध्येच प्राशन केले होते फिनेल जेलमध्ये सर्व कैद्यांसमवेत असताना आपल्याला खूप त्रास होतोय असे तो सतत सांगायचा. त्यामुळे त्याला स्वतंत्र ठेवले होते. एकेदिवशी अंघोळ करायला गेल्यावर तेथे स्वच्छतेसाठी आणलेले फिनेल त्याने प्राशन केले होते. त्यावेळी त्याला तीन दिवस उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान मानसोपचारतज्ज्ञांकडून त्याचे समुपदेशनही करण्यात आल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. पीडिता ‘सिव्हिल’मध्ये असल्याने त्याने त्रास होत असल्याचे कारण सांगून वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्याची विनंती केली असावी, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. जोडभावी पेठ पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.