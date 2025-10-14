सोलापूर

Solapur AkashKandil: कागदी आणि प्लास्टिक कंदील विसरा! सोलापुरात मिळतोय खास मातीचा आकाश कंदील, जाणून घ्या किंमत किती?

Solapur's Eco-Friendly Akashkandil: दिवाळीत पर्यावरणपूरक पर्यायांची निवड करणाऱ्या ग्राहकांसाठी सोलापुरचे मातीचे आकाशकंदील आकर्षक ठरले आहेत. स्थानिक कलाकार नागनाथ कुंभार यांची ही कलाकृती राज्यभर गाजत असून, सोलापुरचा "मातीचा ब्रँड" यंदाच्या दिवाळीचा नवा ट्रेंड बनतोय
Diwali Akashkandil Decoration: सोलापुरी कलाकाराने पारंपरिक कलाकृतीला कल्पकतेची जोड देत पर्यावरणपूरक असे मातीचे आकाशकंदील बनवले आहेत. सोलापूरातील नागनाथ कुंभार यांनी बनवलेल्या मातीच्या आकाशकंदिलांनी सोलापूरकरांची यंदाची दिवाळी उजळणार आहे. सोलापुरी मातीच्या दिवाळी ब्रॅंडला आसपासच्या जिल्ह्यातूनही मोठी मागणी होत आहे.

