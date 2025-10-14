Solapur AkashKandil: कागदी आणि प्लास्टिक कंदील विसरा! सोलापुरात मिळतोय खास मातीचा आकाश कंदील, जाणून घ्या किंमत किती?

Diwali Akashkandil Decoration: सोलापुरी कलाकाराने पारंपरिक कलाकृतीला कल्पकतेची जोड देत पर्यावरणपूरक असे मातीचे आकाशकंदील बनवले आहेत. सोलापूरातील नागनाथ कुंभार यांनी बनवलेल्या मातीच्या आकाशकंदिलांनी सोलापूरकरांची यंदाची दिवाळी उजळणार आहे. सोलापुरी मातीच्या दिवाळी ब्रॅंडला आसपासच्या जिल्ह्यातूनही मोठी मागणी होत आहे..पिढीजात मातीकाम करणाऱ्या कुंभार यांच्या कारखान्यामध्ये वर्षभर मातीच्या वस्तू बनवल्या जातात. अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मनात असलेली पर्यावरणपूरक आकाशकंदिलाची संकल्पना गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रत्यक्षात साकारली आहे. मातीपासून तयार केलेल्या या जवळपास आठ ते दहा विविध आकारातील आकर्षक असे आकाशकंल लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत..Pregnancy Nutrition Tips: ए. जी. ई म्हणजे नेमकं काय? गरोदरपणावर त्याचा काय परिणाम होतो? वाचा सविस्तर माहिती एका क्लिकवर .पर्यावरणाच्या हिताच्या दृष्टीने अतिशय हितावह असा कलेचा वापर कुंभार यांनी करत पर्यावरण संवर्धनासह भारतीय सणांचे महत्त्व पारंपरिक कलेमधून जपले आहे. त्यामुळे सोलापुरात आता पर्यावरणपूरक गणपती संकल्पनेसोबत पर्यावरणपूरक आकाशकंदील ही संकल्पना दीलोकांची दिवाळी पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. सोलापूरच्या कलाकराच्या या पर्यावरणपूरक कलेला, मेहनतीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. या पारंपरिक आणि पर्यावरणपूरक आकाशकंदिलांनी लोकांच्या मनात दिवाळीचा उत्साह वाढवला आहे..१० प्रकार, ८० ते १८० रुपये किंमतमातीच्या आकाशकंदिलांचे सध्या १० वेगवेगळे प्रकार बाजारात उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी लागणारी माती परराज्यातून उन्हाळ्यातच मागवावी लागते. या १० विविध आकारातील आकाशकंदिलांची किंमत किमान ८० ते १८० रुपयांपर्यंत आहे. यामध्ये ५ इंच, ७ इंच व ८ इंच असे आकाशकंदील आहेत..Kidney Health Tips: सतत मूत्रपिंडाचा त्रास होतोय? मग 'या' ७ सवयी आजच बदला, नाहीतर आरोग्यवर होईल गंभीर परिणाम.एक आकाशकंदील तयार करण्यासाठी ६ कलाकार राबतातएक मातीचा आकाशकंदील तयार करण्यासाठी ६ कलाकार राबतात. माती चाळणे, ती कालवणे, त्यानंतर आकार देणे, भाजणे व रंगकाम करणे आदी गोष्टींसाठी एकूण सहा कलाकारांचे हात याकामी कलाकुसर करतात. जवळपास ५ हजार मातीचे आकाशकंदील कुंभार बनवून त्यांची लातूर, धाराशिव, गुलबर्गा, विजयपूर, पंढरपूर आदी आसपासच्या गावांमध्येही विक्री करतात.मातीचा खर्च किमान ५ लाखदरवर्षी उन्हाळ्यात विविध वस्तू बनवण्यासाठी माती मागवावी लागते. यासाठी किमान ५ लाखापर्यंत खर्च येतो. उन्हाळ्यात मागविलेली माती वस्तू तयार करून उन्हाळ्यापर्यंत पूर्ण खर्ची पडते. मातीच्या आकाशकंदिलांना दरवर्षी नव्याने रंग देऊन नव्याने पुन्हा वापरता येतात, हे विशेष..अनेक वर्षांपासून मातीचे आकाशकंदील बनवण्याची संकल्पना मनात होती. पिढीजात मातीकामाचा व्यवसाय असल्याने लवकरच ती प्रत्यक्षात साकारली आहे. मातीचे आकाशकंदील बनवणारा मी एकमेव आहे. गेल्या वर्षी ५ हजार आकाशकंदील बनवले होते. परंतु यंदा पावसामुळे खूप कमी उत्पादन झाले आहे. यंदा फक्त १००० हजार आकाशकंदील तयार करता आले.- नागनाथ कुंभार, आकाशकंदील उत्पादक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.