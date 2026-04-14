Solapur Crime: साेलापूरात गंभीर मारहाण प्रकरणी पिता-पुत्रास शिक्षा; मित्राच्या मुलीला त्रास देऊ नको म्हटल्याने केला होता खुनी हल्ला!

court punishment in Solapur crime case: मित्राच्या मुलीला छेडणे थांबवण्याचा सल्ला दिल्याचा राग मनात ठेवून कोयता व लाकडी दांडक्याने जीवघेणा हल्ला; न्यायालयाने समझोता फेटाळत पाच वर्षांची शिक्षा व दंड ठोठावला
Father and son convicted in Solapur assault case over harassment dispute.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : ‘मित्राच्या मुलीला पुन्हा त्रास देऊ नको’ असे समजावून सांगितल्याच्या रागातून ओंकार तुकाराम खुळे व त्याचा वडील तुकाराम ऊर्फ मुन्ना खुळे (दोघेही रा. एनजी मिल चाळ, मुरारजी पेठ) यांनी नवनाथ खरात यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. यात तपासी अंमलदाराचे जबाब झाल्यावर फिर्यादी व संशयित आरोपींमध्ये समझोता झाला आणि तसा अर्ज त्यांनी न्यायालयात दिला. मात्र, न्यायालयाने तो अमान्य करीत सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून संशयितांना पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली.

