Solapur Crime: साेलापूरात गंभीर मारहाण प्रकरणी पिता-पुत्रास शिक्षा; मित्राच्या मुलीला त्रास देऊ नको म्हटल्याने केला होता खुनी हल्ला!

सोलापूर : 'मित्राच्या मुलीला पुन्हा त्रास देऊ नको' असे समजावून सांगितल्याच्या रागातून ओंकार तुकाराम खुळे व त्याचा वडील तुकाराम ऊर्फ मुन्ना खुळे (दोघेही रा. एनजी मिल चाळ, मुरारजी पेठ) यांनी नवनाथ खरात यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. यात तपासी अंमलदाराचे जबाब झाल्यावर फिर्यादी व संशयित आरोपींमध्ये समझोता झाला आणि तसा अर्ज त्यांनी न्यायालयात दिला. मात्र, न्यायालयाने तो अमान्य करीत सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून संशयितांना पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली.. १९ जून २०१८ रोजी रात्री दहाच्या सुमारास फिर्यादी नवनाथ खरात हा मित्रासोबत मुरारजी पेठेतील हाजी हजरतखान चाळीजवळ बोलत थांबला होता. त्यावेळी ओंकार खुळे कोयता घेऊन तेथे आला. जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने त्याने खरातच्या डोक्यात व डाव्या मांडीवर वार केले. त्यानंतर ओंकारचा वडील तुकाराम तेथे आला आणि त्यानेही लाकडाने खरातला मारहाण केली. .
'जीवे ठार मारा याला, सोडायचे नाही' असे म्हणून साक्षीदारालाही मारहाण केली. आजूबाजूचे लोक जमा झाल्यावर दोन्ही संशयित आरोपी पळून गेले. त्यांच्याविरुद्ध फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी ओंकार खुळेला २० जून २०१८ रोजी अटक केली. १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्याला जामीन मिळाला. तर फरार झालेला तुकाराम खुळे २१ डिसेंबर २०१८ रोजी न्यायालयास शरण आला..त्याला ७ जानेवारी २०१९ रोजी जामीन मिळाला. खटल्याची न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. आरोपींनी फिर्यादीस जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने मारहाण केली होती. वेळेत वैद्यकीय मदत मिळाली नसती तर फिर्यादीच्या जीवितास धोका होता, यासंदर्भातील वैद्यकीय पुरावा सरकारी वकील प्रकाश जन्नू यांनी न्यायालयात सादर केला. यात प्रत्यक्षदर्शीची साक्ष देखील महत्त्वाची ठरली..न्यायालयाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून दोन्ही आरोपींना शिक्षा ठोठावली. त्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. दंड न भरल्यास तीन महिन्यांची साधी कैद होईल, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. यात सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत, सहायक सरकारी वकील प्रकाश जन्नू यांनी काम पाहिले.