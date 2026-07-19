Solapur Crime: बोराळे दारूमुक्तीसाठी महिलांचा रस्त्यावर मोर्चा; पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे यांचा अवैध दारूविक्रीविरोधात तीव्र इशारा

मंगळवेढा : बोराळे येथील अवैध दारूविक्री पुन्हा सुरू झाल्याने गावातील वाढती व्यसनाधीनता रोखण्यासाठी पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे आक्रमक झाल्या.याबाबतचे निवेदन पोलीस उपनिरीक्षक आरती कन्हेरे यांना दिले.तालुक्याच्या पुर्व भागातील सधन पट्ट्यातील वाढती व्यसनाधीनता चिंतेचा विषय ठरत आहे..बोराळेतील दारू हद्दपार करून गांव दारू मुक्त करण्याचा महिलांनी एकमुखी निर्णय घेत रॅली काढत.पिडित महिलांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहचावा,बोराळे गावातून अवैद्य धंदे कायमचे हद्दपार व्हावेत. थेट सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे या गावातील महिला समवेत आक्रमक होत धंदे बंद करण्यासाठी जनजागृतीसह आंदोलनाचा इशारा दिला.तसे निवेदन ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच व ग्रामसेवक यांना देत पुढील कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात केली.गावात पोलीस ओटपोस्ट असताना सहा पेक्षा अधिक अवैध दारू विक्री खुलेआम सुरू होती या निवेदनातनंतर काही दिवस अवैध दारूविक्री बंद होती.चौघांवर कारवाई देखील करण्यात आली. मात्र पुन्हा डोके वर काढल्याने पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे आक्रम झाल्या..बोराळे गावात अवैध दारू विक्री बंद व्हावी यासाठी शेकडो महिलांनी रस्त्यावर उतरत शांततापूर्ण मोर्चा काढला त्यानंतर ही गावात अवैध दारूची विक्री सुरू असल्याची माहिती अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे. ही परिस्थिती कायद्याला आणि जनभावनेला आव्हान देणारी आहे संबंधित पोलीस प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तातडीने प्रभावि कारवाई करून अवैध दारू विक्री पूर्णपणे बंद करावी दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आणि कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करावा. मी पंचायत समिती सदस्य म्हणून या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे गरज पडल्यास वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही हा विषय मांडला जाईल. बोराळे गाव दारू मुक्त करण्यासाठी महिला भगिनींसोबत शेवटपर्यंत लढा सुरू राहील.जयश्री कवचाळे, सदस्या पंचायत समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.