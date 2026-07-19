सोलापूर

Solapur Crime: बोराळे दारूमुक्तीसाठी महिलांचा रस्त्यावर मोर्चा; पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे यांचा अवैध दारूविक्रीविरोधात तीव्र इशारा

बोराळे गाव दारूमुक्त करण्यासाठी महिलांचा रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण मोर्चा, पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे यांचा अवैध दारूविक्रीविरोधात तीव्र इशारा
Panchayat Samiti member Jayshree Kavchale has warned of intensified protests if police and the Excise Department fail to stop illegal liquor sales.

Panchayat Samiti member Jayshree Kavchale has warned of intensified protests if police and the Excise Department fail to stop illegal liquor sales.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : बोराळे येथील अवैध दारूविक्री पुन्हा सुरू झाल्याने गावातील वाढती व्यसनाधीनता रोखण्यासाठी पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे आक्रमक झाल्या.याबाबतचे निवेदन पोलीस उपनिरीक्षक आरती कन्हेरे यांना दिले.तालुक्याच्या पुर्व भागातील सधन पट्ट्यातील वाढती व्यसनाधीनता चिंतेचा विषय ठरत आहे.

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