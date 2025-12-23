Solapur Crime : कपड्याला 'शी' लागली म्हणून प्रेयसीच्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्याचा अकबरने निर्दयीपणे गळा दाबून केला खून

Solapur Crime Case : सोलापूर जिल्ह्यात माणुसकीला काळिमा फासणारी अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आलीये. अवघ्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्याची त्याच्याच आईच्या प्रियकराने निर्दयपणे गळा दाबून हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला असून, या घटनेने संपूर्ण सोलापूर हादरून गेला आहे. .पोलिसांनी (Police) या प्रकरणातील आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. मृत चिमुकल्याचे नाव फरहान जाफर शेख (वय ३) असे असून, आरोपीचे नाव मौलाली उर्फ अकबर अब्दुल रज्जाक मुल्ला असे आहे. आरोपीला सोलापूरच्या एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या पथकाने अटक केली आहे..Viral Video : शिक्षक की हैवान? दिव्यांग मुलाला पाइपने बेदम मारहाण, डोळ्यात फेकली मिरची पावडर; व्हिडिओ पाहून रक्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही.तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, फरहानची आई शहनाज हिचे आरोपी मौलाली उर्फ अकबर याच्याशी विवाहबाह्य संबंध होते. या कारणामुळे मूळचे विजयपूर (कर्नाटक) येथील शहनाज आणि मौलाली हे दोघे सोलापुरात राहण्यास आले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११ डिसेंबरच्या रात्री फरहान झोपलेला असताना त्याच्या कपड्याला 'शी' लागली होती. याच कारणावरून आरोपी मौलाली याला प्रचंड राग आला..रागाच्या भरात त्याने चिमुकल्याला मारहाण केली आणि नंतर त्याचा गळा दाबून हत्या केली. शहनाज घरी आल्यानंतर आरोपीने फरहान खाली पडल्याने त्याच्या डोक्याला मार लागल्याचे खोटे कारण सांगितले. त्यानंतर आरोपी मौलाली आणि शहनाज हे बेशुद्ध अवस्थेतील फरहानला घेऊन विजयपूरकडे निघाले. मात्र, विजयपूरच्या एसटी स्टँडवर पोहोचताच आरोपी मौलाली तिथून पळून गेला. यानंतर शहनाज हिने पहिल्या पतीच्या मदतीने फरहानला विजयपूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले..VIDEO : शाळेत मानसिक छळ, लिंगभेद आणि अपमानास्पद वागणूक; शिक्षिकेचा भावनिक व्हिडिओ व्हायरल, सोशल मीडियावर संताप.मात्र, डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच फरहानचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. फरहानच्या शवविच्छेदन अहवालात गळा दाबून हत्या केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले. यानंतर शहनाजचा प्रियकर मौलाली उर्फ अकबर मुल्ला याच्याविरोधात विजयपूर पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..ही घटना सोलापुरात घडल्याचे निष्पन्न झाल्याने गुन्हा सोलापूरच्या एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. एमआयडीसी पोलिसांनी तत्काळ आरोपी मौलाली उर्फ अकबर मुल्ला याला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.