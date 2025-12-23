सोलापूर

Solapur Crime : कपड्याला 'शी' लागली म्हणून प्रेयसीच्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्याचा अकबरने निर्दयीपणे गळा दाबून केला खून

Shocking Child Case in Solapur : ही घटना सोलापुरात घडल्याचे निष्पन्न झाल्याने गुन्हा सोलापूरच्या एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला.
सकाळ डिजिटल टीम
Solapur Crime Case : सोलापूर जिल्ह्यात माणुसकीला काळिमा फासणारी अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आलीये. अवघ्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्याची त्याच्याच आईच्या प्रियकराने निर्दयपणे गळा दाबून हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला असून, या घटनेने संपूर्ण सोलापूर हादरून गेला आहे.

