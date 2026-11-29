सोलापूर : आईवर संशय घेऊन मोठा भाऊ तिला सतत शिवीगाळ करून मारहाण करीत होता. त्या रागातून रविवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास लहान भाऊ तानाजी देविदास माने (वय २१, रा. उमा नगरी, सोलापूर) याने मोठा भाऊ संभाजी (वय ३२) याच्या डोक्यात कुऱ्हाडीचे घाव घालून ठार मारले. खून केल्यानंतर अडीच तास विचार करून तो स्वत:च पोलिस ठाण्यात हजर झाला. पोलिसांनी त्याला अटक करून घटनास्थळी धाव घेतली..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.सोलापूर शहरातील उमा नगरी येथे तानाजी व संभाजी देविदास माने हे दोघे सख्खे भाऊ आईसोबत राहत होते. त्यांच्या वडिलांचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. घराच्या तळमजल्यावर मुलगी राहत असून, पहिल्या मजल्यावरील एका खोलीत दोघे भाऊ राहत होते. संभाजी हा मोठा मुलगा, पण तो कामधंदा करीत नव्हता. त्याला दारूचे व्यसन होते. तो दररोज दारू पिऊन घरी यायचा आणि आईला शिवीगाळ करून मारहाण करीत होता. .वेल्डिंगचे काम करणाऱ्या तानाजीला मोठ्या भावाचे हे कृत्य आवडत नव्हते. त्याने मोठ्या भावाला अनेकदा समजावून सांगितले होते, तरीही त्याच्याकडून आईला त्रास देणे सुरूच होते. रविवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारासदेखील संभाजीने आई कोठे गेली, अशी विचारणा लहान भावाकडे केली. ती परत बाहेर गेली का, तिला घरात झोपायला काय होते, माझी कुऱ्हाड कोठे आहे, असे म्हणून आईला शिवीगाळ करू लागला. .यावेळी रागाच्या भरात लहान भाऊ तानाजीने कुऱ्हाडीच्या दांडक्याने चार-पाच वेळा डोक्यात मारले. त्यानंतर कुऱ्हाडीच्या पात्याने दोन घाव घातले आणि गळा दाबून त्याला ठार केले, अशी फिर्याद आई यशोदा यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत दिली. गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक अजित पाटील करीत आहेत..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.तुळशीच्या विवाहादिवशीही उसाने मारहाणतुळशीचा विवाह होता, त्या दिवशी दारू पिऊन आलेल्या संभाजीने आईला शिवीगाळ करून उसाने मारहाण केली होती. त्याने तिचा गळादेखील दाबला होता. तुळजापूर तालुक्यातील मानेवाडी येथून सोलापुरात राहायला आलेल्या यशोदा देविदास माने यांना मोठा मुलगा सतत त्रास देत होता. या रागातून त्यांच्या लहान मुलाने सख्ख्या भावालाच संपवले. कुऱ्हाड घराजवळील पाण्याच्या ड्रममध्ये टाकून तो स्वत: पोलिसांना शरण आला. न्यायालयाने तानाजीला चार दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.