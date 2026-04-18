Solapur Crop Insurance : कंपनीने घेतले 151 कोटी, शेतकऱ्यांना दिले फक्त 25 कोटी; सोयाबीन, कांदा, तूर उत्पादकांना पीकविम्याची प्रतीक्षाच!

सोलापूर : गत खरीपात जिल्ह्यातील तीन लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी १८ कोटींहून अधिक हिस्सा भरला (solapur crop insurance compensation 2026) आहे. केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा मिळून ही आकडेवारी १५२ कोटींहून अधिक आहे. मात्र, आता पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील मूग, भुईमूग, मका व बाजरी या पिकांच्या नुकसानीपोटी केवळ २५ कोटी ६४ लाखांची भरपाई मंजूर झाली आहे. त्यापैकी सुमारे साडेचार कोटींचे वितरण झाले आहे. .तर सोयाबीन, कांदा व तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असून, एकूण स्थिती पाहता भरलेला हिस्सा व मिळालेली भरपाई यांत मोठी तफावत आहे..खरीपातील पीकविम्यापोटी पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील २४ हजार ८४७ शेतकऱ्यांसाठी २५ कोटी ६४ लाखांचा पीकविमा मंजूर झाला. केवळ माढा, अक्कलकोट, बार्शी, माळशिरस व करमाळा तालुक्यांतील मूग, भुईमूग, मका व बाजरी या पिकांच्या नुकसानीचा यात समावेश आहे..२,७०० शेतकऱ्यांना साडेआठ कोटीखरीप हंगाम २०२४ मधील वंचित दोन हजार ७०० शेतकऱ्यांना आठ कोटी ५१ लाखांची भरपाई मंजूर झाली आहे..सोयाबीनसाठी फक्त एकच मंडल पात्र?सोयाबीन, कांदा व तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविम्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आणखी पीकविमा मंजूर होणार असला, तरी सध्या पीकविम्यासाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या व क्षेत्र पाहता भरपाईची फारशी आशा उरलेली नाही. कारण पहिल्या टप्प्यात सोयाबीनसाठी जिल्ह्यातून फक्त एकाच मंडळाची निवड झाल्याचे समजते. गत सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी व महापुरामुळे जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांच्या सव्वा लाखाहून अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते..निकषातील बदलाचा मोठा फटकाराज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करून, त्याऐवजी पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवून खरीप हंगामापासून सुधारित पीकविमा योजना राबविण्यास सुरुवात केली. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव व काढणीनंतरचे नुकसान हे निकष वगळले. त्यामुळे यंदा अतिवृष्टी, अवकाळी व पूरस्थितीमुळे नुकसान होऊनही वेळेवर भरपाई मिळू शकली नाही. आता मंजूर भरपाई पाहता बदललेल्या निकषाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचे चित्र आहे.