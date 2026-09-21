Cycling journey: नोकरीत सायकलने न्यायालय गाठले, निवृत्तीनंतर तीर्थक्षेत्रे पालथी घातली; दत्तात्रय गायकवाडांची प्रेरणादायी सायकल सफर

सोलापूर: जुने विडी घरकुल भागातील दत्तात्रय गायकवाड यांनी महिन्याला सुमारे दीड हजार किलोमीटर सायकलिंगचा सराव जपला आहे. सायकलिंगच्या याच छंदातून त्यांनी विविध तीर्थक्षेत्रांना भेटी देण्याचा आरोग्यदायी पायंडा पाडला आहे. व्यायामासोबत देवदर्शन असा त्यांचा हा अनोखा उपक्रम सुरू आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.विडी घरकुलमधील लक्ष्मी चौकात राहणाऱ्या गायकवाड यांनी नोकरीत असतानाच सायकलिंगचा छंद जोपासला. नोकरीच्या काळातही ते सायकलवरून न्यायालयात ये-जा करीत. निवृत्तीनंतर त्यांनी ‘रॉयल रायडर्स’ ग्रुपमध्ये सहभाग घेतला आणि नियमित सायकलिंगला सुरुवात केली..दैनंदिन कामांसाठीही दत्तात्रय गायकवाड हे सर्रास सायकलचा वापर करतात. सकाळी फिरायला जाणे म्हणजे सायकलिंग करणे, असा त्यांचा पायंडा आहे. दररोज २० किलोमीटर जाणे आणि २० किलोमीटर येणे, अशा स्वरूपात ४० ते ५० किलोमीटर सायकलिंगचा सराव ते नियमित करतात. उन्हाळा, पावसाळा किंवा हिवाळा, कोणत्याही ऋतूत त्यांचे सायकलिंग सुरूच असते..‘रॉयल रायडर्स’ ग्रुपच्या माध्यमातून त्यांनी विविध व्हर्च्युअल सायकलिंग स्पर्धांमध्येही सहभाग घेतला आहे. सातारा आणि बारामती येथे झालेल्या सायकलिंग स्पर्धांमध्ये त्यांनी बक्षिसेही मिळवली आहेत. स्पर्धांमध्ये सहभागी होत असतानाच सायकलचा उपयोग तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्यासाठी करण्याची कल्पना त्यांना सुचली. त्यानंतर जवळपासच्या विविध तीर्थक्षेत्रे आणि मंदिरांना त्यांनी सायकलवरून भेटी देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सायकलिंगचा व्यायाम आणि देवदर्शन असा दुहेरी लाभ त्यांना मिळतो. आजही त्यांचा सायकलिंगचा वसा अव्याहतपणे सुरूच आहे..सायकलद्वारे तीर्थक्षेत्रांना भेटीची संंख्यातूळजापूर : १५ पंढरपूर : २ अक्कलकोट : १५ माढेश्वरी मंदिर, माढा : १ वडवळ : १ जेऊर : १ गौडगाव : १० अणदूर खंडोबा मंदिर : १ नाशिक त्र्यंबकेश्वर : १ नांदणी : १ सोरेगाव गजानन मंदिर : १ कोनाई यल्लम्मा देवी मंदिर : १..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...साध्या आहाराची साथभरपूर सायकलिंग करत असतानाही दत्तात्रय गायकवाड यांचा आहार अगदी साधा आहे. ते दुपारी दोन आणि रात्री आठ वाजता साधे जेवण घेतात. अधूनमधून चहा घेतात. नियमित सायकलिंग आणि साध्या आहारामुळे आपण आजारी पडण्याची वेळ कधी आली नसल्याचे ते सांगतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.