Solapur News: सोलापुरात पूर ओसरल्यानंतरही डेंगी-टायफॉईडचा प्रादुर्भाव; मनपाकडून घरोघरी तपासणी सुरू

Solapur Dengue Outbreak: सोलापुरात पूर ओसरल्यानंतरही डेंगी आणि टायफॉईडचे रुग्ण वाढले आहेत. मनपाकडून घरोघरी तपासणी आणि फवारणी सुरू असून, नागरिकांनी स्वच्छता आणि बचाव उपाय करणे आवश्यक आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Solapur: शहर व जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. नदी व नाल्यांचे पूर ओसरले. पूर कालावधीत आलेला गाळ व घाण घरांमध्ये व रस्त्यावर साचून राहिला. गाळांनी भरलेली घरे व रस्ते दुर्गंधीने माखले गेले. या घाणीतून होणाऱ्या साथीच्या आजाराची भीती नागरिकांमध्ये वाढली आहे. सध्या डेंगी, टायफॉईड आणि अतिसाराचे आजार वाढण्याची शक्यता आहे. शहरात २६ डेंगीचे रुग्ण तर टायफॉईड सदृश आठ रुग्ण विविध दवाखान्यांमध्ये दाखल झाले आहेत.

