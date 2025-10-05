Solapur News: सोलापुरात पूर ओसरल्यानंतरही डेंगी-टायफॉईडचा प्रादुर्भाव; मनपाकडून घरोघरी तपासणी सुरू

Solapur: शहर व जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. नदी व नाल्यांचे पूर ओसरले. पूर कालावधीत आलेला गाळ व घाण घरांमध्ये व रस्त्यावर साचून राहिला. गाळांनी भरलेली घरे व रस्ते दुर्गंधीने माखले गेले. या घाणीतून होणाऱ्या साथीच्या आजाराची भीती नागरिकांमध्ये वाढली आहे. सध्या डेंगी, टायफॉईड आणि अतिसाराचे आजार वाढण्याची शक्यता आहे. शहरात २६ डेंगीचे रुग्ण तर टायफॉईड सदृश आठ रुग्ण विविध दवाखान्यांमध्ये दाखल झाले आहेत..महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून जंतुनाशक फवारणी आणि घरोघरी कंटेनर तपासणी केली जात आहे. मात्र, साचलेले पाणी व ओलसर वातावरणामुळे डासांची उत्पत्ती वाढली असून नागरिकांमध्ये आरोग्यविषयक चिंतेचे वातावरण आहे. .Hot Chocolate For Periods: पीरियड्समध्ये हॉट चॉकलेट का प्यावं? जाणून घ्या आरोग्यदायी फायदे.साचलेल्या पाण्यात वाढणाऱ्या डासांमुळे डेंगी, डासांमुळे होणारा मलेरियाचा संसर्ग, दूषित पाण्यामुळे होणारा टायफॉईड, अतिसार, निमोनिया आदी साथीच्या आजार वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने शहरातील सर्वच खासगी दवाखान्यांना साथीच्या आजारांच्या रुग्णांच्या माहिती देण्याबाबतचे आदेश काढले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने डेंगी, टायफॉईड, मलेरिया, अतिसार, चिकनगुनिया, निमोनिया आदी आजारांची माहिती देण्याबाबत आदेशात नमूद आहे..दहापेक्षा अधिक रुग्ण तरच साथ- शासकीय असो की खासगी या कोणत्याही एका दवाखान्यांमध्ये एकाच आजाराचे दहापेक्षा अधिक रुग्ण जर दाखल झाले तर तो आजार साथीच्या आजारांमध्ये समावेश केला जातो. सध्या शहरातील विविध दवाखान्यांमध्ये डेंगीच्या २६ रुग्णांवर तर चिकनगुनियाचे चार आणि टायफॉईडच्या आठ रुग्णांवर उपचार चालू आहे. सध्या हे आजार वाढत असल्याचे यातून दिसून येते..Kojagiri Pournima 2025: कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त तुळजापूर मार्ग मंगळवारपर्यंत बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग.साथीच्या आजाराचे लक्षणे- ताप, थकवा, घाम येणे, डोकेदुखी, अंगदुखी, थंडी वाजून येणे, डोळ्यांमागे वेदना, त्वचेवर पुरळ, जुलाब, उलट्या, पोटदुखी आदी लक्षणे ही साथीच्या आजाराचे असतात. त्यामुळे नागरिकांनी आजार अंगावर न काढता तातडीने वैद्यकीय उपचार करावे, असेही आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहेत..अतिवृष्टीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत साथीचे आजार डोके वर काढतात. त्यामुळे आरोग्य विभागांकडून फवारणी, धुवारणी तसेच नागरिकांना उकळलेले पाणी पिणे, स्वच्छतेकडे लक्ष देणे आणि डासांपासून बचावासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. शहरातील खासगी दवाखान्यांना रुग्णांची माहिती देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. सध्या शहरात डेंगी, टायफॉईडचे रुग्ण वाढत आहेत.- डॉ. राखी माने, आरोग्याधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.