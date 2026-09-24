Solapur News: आचारसंहितेचा सोलापूरच्या विकासकामांना ब्रेक; १,४८३ कोटींचा पाणीप्रकल्प, उड्डाणपूल अन् भरती रखडणार

सोलापूर : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या पाच पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे २७ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणाऱ्या आचारसंहितेमुळे शहरातील महत्त्वाच्या विकासकामांना दीड महिन्याचा ब्रेक लागला आहे. शहरातील १ हजार ४८३ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया, १ हजार २४ कोटी रुपयांच्या दोन उड्डाणपुलांच्या कामांचे कार्यादेश, १५७ पदांची भरती, २४९ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याची प्रक्रिया आणि बाळीवेस येथील बीओटी प्रकल्पाचा निर्णय लांबणीवर पडणार आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.पाणीपुरवठा प्रकल्पाची गती पुन्हा मंदावणारशहरातील वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रस्तावित १ हजार ४८३ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाची प्रक्रिया गेल्या काही दिवसांपासून वेगाने सुरू होती. आचारसंहिता लागू झाल्याने निविदा प्रक्रियेलाही ब्रेक लागला आहे. आता नव्या वर्षातच या कामाला मुहूर्त लागणार आहे..महापालिकेतील १५७ पदांची भरती लांबणीवरमहापालिकेतील शासननिर्णयानुसार मंजूर ३१० पदांपैकी उर्वरित १५७ पदांची भरती करण्याचा विषय धोरणात्मक निर्णयासाठी महापालिका सभेपुढे ठेवण्यात येणार होता. आचारसंहितेमुळे महापालिका सभेचे कामकाज प्रभावित होणार असल्याने भरती प्रक्रिया पुढे ढकलली जाणार आहे..२४९ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा निर्णय रखडलागेल्या २० वर्षांपासून रोजंदारीवर कार्यरत असलेल्या २४९ कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या विषयाला महापालिका सभागृहाने मान्यता दिली आहे. या ठरावावर शासनस्तरावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, आचारसंहितेमुळे कर्मचाऱ्यांना आणखी दीड महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..बाळीवेस बीओटी प्रकल्प पुन्हा प्रतीक्षेतगेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बाळीवेस येथील बीओटी प्रकल्पाचा विषय १४ वर्षांनंतर निर्णयासाठी महापालिकेच्या अजेंड्यावर आला होता. या प्रकल्पाबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा असतानाच आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे आता त्यासाठीही दीड महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...उड्डाणपुलांच्या कार्यादेशासाठी नोव्हेंबरची प्रतीक्षाशहरातील दोन उड्डाणपुलांसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने १ हजार २४ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित होती. मात्र, आचारसंहितेमुळे आता कार्यादेशासाठी नोव्हेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.