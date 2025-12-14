सोलापूर

Solapur Anganwadi: सोलापूर जिल्ह्यात बालशिक्षण धोक्यात; ४० टक्के अंगणवाड्यांना नाही स्वतःची इमारत

Early Childhood Education Crisis in Solapur District: शासनाने बालकांना शिक्षणाची गोडी लावण्यासाठी वयाच्या चौथ्या वर्षांपासून अंगणवाडीतून शिक्षणाची सुविधा दिली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Solapur: शासनाने बालकांना शिक्षणाची गोडी लावण्यासाठी वयाच्या चौथ्या वर्षांपासून अंगणवाडीतून शिक्षणाची सुविधा दिली आहे. पण जिल्ह्यात मंजूर असलेल्या ४० टक्के अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारती नसल्याचे चित्र आहे.

