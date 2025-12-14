Solapur Anganwadi: सोलापूर जिल्ह्यात बालशिक्षण धोक्यात; ४० टक्के अंगणवाड्यांना नाही स्वतःची इमारत

Solapur: शासनाने बालकांना शिक्षणाची गोडी लावण्यासाठी वयाच्या चौथ्या वर्षांपासून अंगणवाडीतून शिक्षणाची सुविधा दिली आहे. पण जिल्ह्यात मंजूर असलेल्या ४० टक्के अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारती नसल्याचे चित्र आहे. .जिल्ह्यात ४ हजार ७७५ अंगणवाड्या मंजूर असून, त्यापैकी ७७१ अंगणवाड्या समाजमंदिर, ग्रामपंचायत इमारतीत तर ५४३ अंगणवाड्या या भाड्याच्या इमारतीत भरतात. १३१४ अंगणवाड्यांना स्वमालकीची इमारत नाही. तर ४ हजार ७७५ अंगणवाड्यांपैकी २ हजार ८३० अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती आहेत. स्वतःच्या मालकीची इमारत नसल्याने मुलांना शाळेची इमारत, भाड्याच्या जागेत वा समाजमंदिरात शिकवावे लागत आहे. त्याठिकाणी शिक्षणासाठी आवश्यक त्या सुविधा नसल्याने शासनाने ठरवून दिलेला हे साध्य होत नाही..Tips For JEE Main Preparation: 12वी बोर्ड परीक्षेसोबत JEE Main ची तयारी कशी करावी? जाणून घ्या एक्सपर्टकडून.जिल्ह्यात ७५० मिनी अंगणवाड्या होत्या, मिनी अंगणवाडांना इमारत दिली जात नव्हती. पण आता त्या ७५० अंगणवाड्या मोठ्या झाल्या आहेत, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ८० अंगणवाडी बांधकामास ११ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. ज्याठिकाणी जागा उपलब्ध आहे, त्यानुसार बांधकाम सुरू होणार आहे..मुलांच्या आरोग्यावर परिणामया अंगणवाड्यांमध्ये शिकणारी सामान्य नागरिकांची मुले आहेत. त्यांच्या आरोग्याकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्याचा वेळ आणि आर्थिक परिस्थिती आई-वडिलांकडे नसते, त्यामुळे अंगणवाडीमध्ये या मुलांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले जाते. माज समाज मंदिरात किवा भाडपाच्या खोलीत भरणान्या अंगणवाडघांकडे भौतिक सुविधांची वानवा असल्याने त्याचा परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होण्याचा धोका आहे..Vel Amavasya 2025: 19 की 20 कधी साजरी केली जाणार 'वेळ अमावस्या' ? जाणून घ्या तारीख, धार्मिक महत्त्व अन् परंपरा.जिल्ह्यात ४ हजार ७७५ अंगणवाडधांपैकी २८३० अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती आहेत. उधसभावर भरणारी एकही अंगणवाडी नाही. ज्या अंगणवाडयांना इमारती नाहीत, त्या अंगणवाड्या समाजमंदिर, ग्रामपंचायतीच्या इमारतीत भरवण्यात येतात. ८० अंगणवाडधांसाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे, जागा उपलब्ध होईल, त्यानुसार अंगणवाडीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात वेणार आहे.- प्रसाद मिरकले, प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.