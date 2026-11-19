Solapur Cooperative Bank Election : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीने आता राजकीय वातावरण तापले असून, दोन्ही पॅनलकडून प्रचाराला जोरदार सुरुवात करण्यात आली आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत भाजपने सोलापूरचे ग्रामदैवत सिद्धरामेश्वर महाराजांच्या मंदिरात प्रचाराचा नारळ फोडला. निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग होऊ नये, यासाठी भाजपकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. तर दुसरीकडे मोहिते-पाटील पॅनलकडून स्थानिक नेत्यांच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे..मोहिते-पाटील पॅनलकडून उमेदवार अनिकेत देशमुख यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे नाव न घेता टीका केली. आम्ही वाजवी जागांची मागणी केली होती. ज्येष्ठ मंडळींची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी निखळ भावना होती; मात्र तसे झाले नाही, असे त्यांनी सांगितले..देशमुख यांच्या टीकेला पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रत्युत्तर दिले. "आरोप करणारा हा उत्तर देण्याच्या क्षमतेचा असावा. अनावश्यक माणसाच्या प्रश्नांना उत्तर देणे उचित समजत नाही," अशा शब्दांत त्यांनी प्रतिक्रिया दिली..Solapur DCC Bank : सोलापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मंगळवेढ्यातून सिद्धेश्वर आवताडे यांची बिनविरोध निवड; खडतरे-कांबळे लढतीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष.दरम्यान, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पॅनलकडून मतांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. भाजपसमोर क्रॉस व्होटिंग रोखण्याचे आव्हान असताना, मोहिते-पाटील पॅनलकडून स्थानिक नेत्यांची भूमिका आणि त्यांचे पाठबळ मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक आता आरोप-प्रत्यारोपांमुळे अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.