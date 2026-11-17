सोलापूर: माढ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. पणन आणि दुग्ध संस्था अशा दोन मतदारसंघांतून त्यांनी अर्ज दाखल केला होता. या दोन्ही मतदारसंघांतून त्यांनी माघार घेतली आहे. आतापर्यंत दोघांनी आणि आज सहा जणांनी माघार घेतली आहे. अर्ज माघारीसाठी उद्या (मंगळवार, ता. १७) दुपारी ३ पर्यंत मुदत आहे. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सध्या १९ जागांसाठी १५९ उमेदवारी अर्ज शिल्लक आहेत. नागरी बँक मतदारसंघातून सिद्धाराम चाकोते व अक्कलकोट सोसायटी मतदारसंघातून विश्वेश्वर नागूर यांनी यापूर्वीच माघार घेतली होती. आज खासदार मोहिते-पाटील (पणन व दुग्ध), संग्रामसिंह जहागिरदार व सुभाष निंबाळकर (माळशिरस सोसायटी), बाबूराव गायकवाड (पणन), नानासाहेब नाईकनवरे (अनुसूचित जाती/जमाती मतदारसंघ) यांनी माघार घेतली आहे. .माळशिरस सोसायटी मतदारसंघात आता अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील, शहाजीराव देशमुख व ज्ञानराज पाटील यांचे अर्ज राहिले आहेत. अक्कलकोट सोसायटी मतदारसंघात आता आमदार सचिन कल्याणशेट्टी व संजीव पाटील यांचेच अर्ज राहिले आहेत..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.कोणत्या मतदारसंघात किती अर्ज... सोसायटी मतदारसंघातील अक्कलकोटमध्ये दोन, बार्शीत दोन, करमाळ्यात दोन, माळशिरसमध्ये तीन, माढ्यात चार, मंगळवेढ्यात दोन, मोहोळमध्ये एक, पंढरपूरमध्ये तीन, सांगोल्यात ११, उत्तर सोलापूर तालुक्यात तीन आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यात दोन अर्ज राहिले आहेत. महिला मतदारसंघातील दोन जागांसाठी २७, अनुसूचित जाती/जमाती मतदारसंघात ११, ओबीसी मतदारसंघात १२, भटक्या विमुक्त जाती/जमाती मतदारसंघात १९, पणन व प्रक्रिया मतदारसंघात १३, दुग्ध मतदारसंघात ११ आणि नागरी पतसंस्था मतदारसंघात ३१ अर्ज कायम आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.