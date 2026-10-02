District Bank Election; सोलापूर जिल्हा बँक निवडणूक दुष्काळ संपेपर्यंत पुढे ढकला; 'रयत क्रांती'ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी!

सोलापूर,:महाराष्ट्र शासनाने सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले असून जिल्ह्यात सरासरी ५७ टक्के पावसाची मोठी तूट आहे . ग्रामीण जनता आणि शेतकरी सध्या पिकांचे नुकसान, पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या चिंतेमुळे जगण्याचा मोठा संघर्ष करत आहेत. संपूर्ण जिल्हा प्रशासन सध्या दुष्काळ निवारण, टँकर पुरवठा आणि पंचनाम्यांमध्ये व्यस्त असताना, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक घेणे अत्यंत अयोग्य ठरेल. त्यामुळे ही निवडणूक परिस्थिती सुधारेपर्यंत तातडीने पुढे ढकलावी, अशी आग्रही मागणी रयत क्रांती संघटनेचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष नामदेव यशवंत पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे..निवेदनात पवारांनी स्पष्ट केले की, अशा संकटसमयी जर जिल्हा बँकेची निवडणूक घेतली, तर संपूर्ण शासकीय यंत्रणा आणि पोलीस बंदोबस्त निवडणूक कामात व्यस्त होईल. यामुळे प्रशासनाचे दुष्काळ निवारणावरील मुख्य लक्ष पूर्णपणे विचलित होईल आणि निवडणुकीवर कोट्यवधी रुपयांचा नाहक खर्च होईल, जो जनतेच्या हिताचा नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३CC नुसार, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्य शासनाला सहकार क्षेत्रातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे शासनाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ही निवडणूक तत्काळ स्थगित करावी..बँकेच्या निवडणुकीसाठी लागणारी शासकीय यंत्रणा, पोलीस बंदोबस्त आणि त्यावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी हा पूर्णपणे दुष्काळ निवारणासाठी व पीडित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेने केली आहे. जिल्ह्यातील कोरडा दुष्काळ पाहता, शासन आणि प्रशासनाने निवडणुकांचे राजकारण बाजूला ठेवून आधी बळीराजाला वाचवण्यास प्राधान्य द्यावे, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या तीव्र असंतोषाला सामना करावा लागेल, असा इशाराही नामदेव पवार यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.