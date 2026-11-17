सोलापूर : उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरलेल्या सहा माजी संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये कोणतेही तथ्य किंवा मेरिट आढळले नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने या याचिका आज फेटाळल्या आहेत. आता माजी संचालकांनी विशेष अनुमती याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घ्यावी’, अशी विनंती करण्यासाठी उद्या (मंगळवार, ता. १७) याचिकाकर्त्यांचे वकील सरन्यायाधीशांना भेटणार आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...माजी संचालक रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, जयवंतराव जगताप, दिलीप माने, बबनराव आवताडे व सुरेश हसापुरे यांनी भारताचे माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह, भारताचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती नीरज किशन कौल, अभय अंतुरकर, अभिजित कुलकर्णी आणि महेश शिंदे यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका आज दाखल केली आहे.सहकार कायद्यातील कलम ८८ व कलम ११०-अनुसार झालेल्या कारवाईमुळे डीसीसी बँकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी माजी संचालकांचे अर्ज अपात्र ठरविले आहेत..या निर्णयाविरोधात माजी संचालकांनी सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्याकडे केलेल्या अपिलातही प्रशांत परिचारक वगळता इतर माजी संचालकांचे अर्ज अपात्र ठरले. त्यानंतर या सहा माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथेही न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी त्यांच्या याचिका आज फेटाळल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयात या सहा माजी संचालकांच्या याचिकांचे काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..अपील प्रलंबित म्हणजे पात्रता नाहीऑगस्ट २०२६ मध्ये सहकारमंत्र्यांकडे याचिकाकर्त्यांच्या अपिलांवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला असला, तरी केवळ अपील प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना पात्रता प्राप्त होत नाही. याचिकाकर्त्यांनी ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेतला, त्यातील परिस्थिती सध्याच्या प्रकरणापेक्षा वेगळी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्या निर्णयांचा आधार याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ घेता येणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता न्यायालयाला रिट याचिकांमध्ये कोणतेही तथ्य किंवा मेरिट आढळले नाही. त्यामुळे सर्व रिट याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने या आदेशात म्हटले आहे..उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण१. याचिकाकर्ते २००९ ते २०१४ आणि २०१४ पासून २०१८ मध्ये राजीनामा देईपर्यंत संचालक मंडळाचे सदस्य/संचालक/अध्यक्ष होते. ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कलम ८३ अंतर्गत प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर झाला. १८ एप्रिल २०१८ रोजी कलम ८८ आणि नियम ७२ अंतर्गत चौकशी सुरू झाली. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर २८ मे २०१८ रोजी सहकार आयुक्तांनी कलम ११०-अनुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला. या आदेशाविरोधात अपील करण्यात आले; परंतु स्थगिती मिळालेली नाही आणि अपिलाचा अद्याप निर्णयही झालेला नाही. माजी संचालकांनी चौकशी सुरू होण्यापूर्वी राजीनामा दिल्याचा दावा केला असला, तरी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने त्यांचे राजीनामे स्वीकारले होते किंवा चौकशी सुरू झाली तेव्हा ते संचालक मंडळाचे सदस्य नव्हते, याचा पुरावा ते देऊ शकले नाहीत. चौकशी सुरू झाली तेव्हा आणि चौकशीच्या संपूर्ण कालावधीत ते संचालक मंडळाचे सदस्य होते, हे निर्विवाद असल्याचे न्यायालयाने आजच्या आदेशात नमूद केले आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.२. कलम ८८ अंतर्गत जबाबदार ठरविण्यात आलेली व्यक्ती संचालक होण्यासाठी अपात्र ठरते. कलम ११०-अ अंतर्गत संचालक मंडळ बरखास्त झाले असल्यास, त्या संचालक मंडळातील कोणताही सदस्य त्या बँकेवर पुन्हा नियुक्त, नामनिर्देशित, निवडून किंवा सहनियुक्त होण्यासाठी दोन टर्म (१० वर्षे) पात्र राहणार नाही. याचिकाकर्ते माजी संचालक २००९ ते २०१८ या कालावधीत समितीचे सदस्य होते. कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू झाली तेव्हाही ते संचालक मंडळाचे सदस्य होते. त्यानंतर २८ मे २०१८ रोजी संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले असले, तरी अपिलीय प्राधिकरणाने त्याला स्थगिती दिलेली नाही आणि अपिलाचाही निर्णय झाला नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.