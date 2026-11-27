Solapur Bank Election Result : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील मतमोजणीला शुक्रवारी (ता. २७) सुरुवात झाली. माळशिरस विविध कार्यकारी सोसायटी मतदारसंघातून मोहिते पाटील पॅनलचे अर्जुनसिंह मोहिते पाटील यांनी ५० मतांनी विजय मिळवला आहे. त्यामुळे मतमोजणीतील पहिलाच निकाल मोहिते पाटील गटाच्या बाजूने लागला आहे..सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या एकूण १९ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. यापैकी १० जागांवर भाजप आणि मित्रपक्षांचे उमेदवार यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आले आहेत. उर्वरित नऊ जागांसाठी गुरुवारी (ता. २६) मतदान झाले. या मतदानाची मतमोजणी शुक्रवारी सुरू झाली असून, त्याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..Solapur District Bank Election : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत ९८.८७ टक्के मतदानाची नोंद.दरम्यान, मोहोळ तालुक्यात गुरुवारी झालेल्या मतदानात १९३ मतदारांपैकी १७५ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. जिल्ह्यातील उर्वरित नऊ जागांसाठी सरासरी ९८.८७ टक्के मतदान झाल्याची माहिती आहे. मतमोजणीदरम्यान आणखी कोणत्या गटाचे किती उमेदवार विजयी होतात, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.