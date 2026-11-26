मोहोळ : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकी साठी गुरुवार ता 26 रोजी मोहोळ तालुक्यात 193 मतदारां पैकी 175 एवढ्या मतदारानी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. एकूण 9 जागांसाठी सरासरी 98.87 टक्के मतदान झाले. मतमोजणी शुक्रवार ता 27 रोजी होणार आहे..या निवडणुकी साठी ठराविकच मतदार असल्याने फारशी गर्दी दिसून आली नाही. मोहोळ शहरात मतदाना साठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वरच्या मजल्यावर मतदान केंद्राची निर्मिती केली होती. दुपारी बारा वाजे पर्यंत सरासरी 71.5 टक्के तर दुपारी दोन वाजे पर्यंत 87.5 टक्के मतदान झाले होते. मतदानासाठी बॅलेट पेपर चा वापर करण्यात आला होता. विकास सेवा सोसायटी गटातून 120 तर क,ड, इ वर्ग, तसेच पतसंस्था, दूध व मजूर संस्था या वर्गातून 73 असे एकुण 193 मतदार आहेत.यापैकी 16 मतदार मयत आहेत. दरम्यान मतदान कसे चालले आहे याचा आढावा घेण्यासाठी शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, संजय क्षीरसागर, गटनेते बाळासाहेब गायकवाड, विजय कोकाटे, सतीश पाटील, युवती जिल्हाध्यक्ष विनंती कुलकर्णी, आष्टी जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य विजयराज डोंगरे, सिनेट सदस्य अजिंक्यराणा पाटील, यांनी भेटी देऊन आढावा घेतला. तसेच माजी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, यांनीही माजी आमदार राजन पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली. माजी आमदार राजन पाटील, लोकनेतेचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील, सिनेट सदस्य अजिंक्यराणा पाटील यांनी मतदानाचा हक्क बजावला..एकुण मतदार-193एकुण मयत-16एकुण नक्की मतदार-177मतदान झाले-175एकुण सरासरी मतदान 98.87.असे झाले मतदानअ वर्ग सोसायटी मतदार- 120 पैकी 120 पोलपणन व प्रक्रिया मतदारसंघ-4 त्यापैकी पोल-3दूध संस्था मतदार-9 पोल 9नागरी पतसंस्था- 44 पैकी 43 पोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.