सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १९ पैकी १८ जागा जिंकून भाजप व समविचारींच्या सहकार विकास पॅनेलने तगडे बहुमत मिळविले आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषद, महापालिका, जिल्हा परिषद, विधानपरिषद निवडणुकीनंतर आज जिल्हा बँकेतही विजयाची घौडदौड कायम राहिली. अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील यांच्या रुपाने मोहिते-पाटील यांच्या पॅनेलला फक्त माळशिरस सोसायटी मतदारसंघाची एकमेव जागा जिंकता आली (Solapur District Bank election BJP victory) आहे..बँकेच्या १९ पैकी १० जागा बिनविरोध झाल्यानंतर ९ जागांसाठी निवडणूक लागली होती. या निवडणुकीत खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील व माजी आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी स्वाभिमानी शेतकरी सहकार पॅनेलच्या माध्यमातून उमेदवार मैदानात उतरविले होते. या पॅनेलला फक्त एक जागा जिंकता आली आहे. बाकीच्या उमेदवारांचा दारुण पराभव झाला. या पॅनेलमधील अमोल शिंदे यांनी नागरी बँक मतदारसंघातून कडवी झुंज दिली. भाजप आमदार सुभाष देशमुख यांचे पुत्र मनीष देशमुख यांनी अमोल शिंदे यांचा पराभव केला. मोहिते-पाटलांच्या पॅनेलमधील इतर उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्याने पराभवाला सामोरे जावे लागले..सोलापुरातील शिवदारे सभागृहात आज सकाळी ८ वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली. दुपारी १२ पर्यंत सर्व निकाल स्पष्ट झाले. निकालानंतर कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष केला. यावेळी नूतन संचालक तथा आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख, अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील, डॉ. पृथ्वीराज माने, मनीष देशमुख, महादेव कांबळे, राजेंद्र बंदीछोडे, सूर्यादित्य साळुंखे आदी उपस्थित होते. निकालानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी मुकुंद पवार यांच्या हस्ते नूतन संचालकांना प्रमाणपत्र देण्यात आले..Prithviraj Chavan on Constituency Delimitation : खासदारांची संख्या ५४३ वरून थेट ८५० होणार? काँग्रेसने स्पष्ट केली भूमिका; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा केंद्र सरकारवर थेट निशाणा.किचकट निवडणूक झाली सोपीजिल्हा बँकेची ही निवडणूक अनेक कारणास्तव किचकट मानली जात होती. माजी संचालकांवर कलम ८८ व ११० अ नुसार झालेल्या कारवाईमुळे या निवडणुकीतील छाननी, मतदान आणि मतमोजणी या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार, सहायक निवडणूक अधिकारी तथा शहर उपनिबंधक उमेश पवार व सहायक निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक आबासाहेब गावडे यांनी ही निवडणूक सुरळितपणे पार पाडली. सहकार विभागातील उत्कृष्ट टीम वर्कमुळे प्रशासकीयदृष्ट्या किचकट वाटणारी निवडणूक सोपी झाल्याचे दिसले..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर झेडपीत 'स्वीकृत' पदांसाठी मोठी फिल्डिंग! सदस्य निवडीचा फॉर्म्युला ठरला; 'या' तालुक्यांतील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची लागणार लॉटरी.मतदारसंघनिहाय निकाल...माळशिरस सोसायटी : अर्जुनसिंह मोहिते पाटील (८३), शहाजीराव देशमुख (३३), ज्ञानराज पाटील (२४)सांगोला सोसायटी : डॉ. बाबासाहेब देशमुख (६०), संजय इंगोले (१५)महिला मतदारसंघ, २ जागा : श्यामल बागल (१३४८) व अर्चना घाडगे (१३०७), अस्मिता गायकवाड (७५९) व सिंधु पाटील (७२१)अनुसुचित जाती/जमाती : महादेव कांबळे (१४३८), दत्तात्रय खडतरे (७९८)विमुक्त जाती/भटक्या जमाती :राजेंद्र बंदिछोडे (१२९२), डॉ. अनिकेत देशमुख (९३२), श्रीधर कोंडले (१२)पणन व प्रक्रिया संस्था : रणजित शिंदे (७९), संग्रामसिंह जहागिरदार (२९)दुग्ध संस्था : सूर्यादित्य साळुंखे (१९४), शिवाजी पाटील (१०८)नागरी बँका : मनीष देशमुख (३१२), अमोल शिंदे (२८३), श्रीधर कोंडले (३),राजेंद्र गंगदे (००).बिनविरोध झालेले संचालकसोसायटी मतदारसंघ : सचिन कल्याणशेट्टी (अक्कलकोट), राजेंद्र राऊत (बार्शी), प्रशांत परिचारक (पंढरपूर), विक्रांत पाटील (मोहोळ), शंभूराजे जगताप (करमाळा), यशवंत शिंदे (माढा), डॉ. पृथ्वीराज माने (उत्तर सोलापूर), श्रीदिप हसापुरे (दक्षिण सोलापूर). इतर मागासवर्गीय मतदारसंघ : अजिंक्यराणा पाटील..निकालाची प्रमुख वैशिष्ट्ये स्व. गणपतराव देशमुख यांचे एक नातू विजयी तर दुसरे पराभूत मनीष देशमुख यांनी काढाले वडिलांच्या पराभवाचे उट्टे माळशिरसमध्ये भाजप उमेदवार शहाजीराव देशमुखांची जोरदार मुसंडी मंगळवेढा, माढा, दक्षिण सोलापूरमध्ये जोरात वाजली शिट्टी शिवसेना नेते अमोल शिंदे यांनी दिली जोरदार टक्कर १९ पैकी १८ जागा जिंकल्याने चेअरमनपदासाठी ‘आदेश’च महत्वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.