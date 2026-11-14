Solapur Voter List 2026 : सोलापूर जिल्ह्यात वाढणार 96 हजार नवे मतदार, एसआयआरचे मॅपिंग पूर्ण; 30 नोव्हेंबरला होणार अंतिम यादी प्रसिद्ध

सोलापूर : जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या ९६ हजार ३३० जणांनी नवमतदार नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी ६७ हजार ३४८ जणांची नावे आतापर्यंत मतदार यादीत समाविष्ट झाली (Solapur new voter registration 2026) आहेत. उर्वरित अर्जांसह नावनोंदणी, हरकती, दुरुस्ती आणि स्थलांतराची एकूण आठ लाख ८० हजार ८२५ प्रकरणे सध्या प्रक्रियेत आहेत. ही प्रक्रिया २५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करून ३० नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे..सध्या जिल्ह्यात ३३ लाख १८ हजार ४२४ मतदार आहेत. नवमतदारांची नोंदणी व स्थलांतरित मतदारांच्या नोंदींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मतदार यादीतील संख्या ३४ लाखांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. आगामी ग्रामपंचायत, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी ही मतदार यादी वापरली जाणार आहे..एसआयआरअंतर्गत २००२ मधील मतदार यादीशी सध्याच्या मतदार यादीचे मॅपिंग करण्यात आले. जुळणी न झालेल्या किंवा माहितीमध्ये विसंगती असलेल्या मतदारांकडून बीएलओंच्या माध्यमातून आवश्यक पुरावे घेण्यात आले. हे काम १०० टक्के पूर्ण झाले आहे. आता नवमतदार नोंदणी, हरकती, दुरुस्ती आणि स्थलांतरासंबंधीच्या अर्जांवर निवडणूक शाखेकडून प्रक्रिया सुरू आहे. ६३४ मतदार वगळले एसआयआरमधील मॅपिंगनंतर प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीतील ६३४ मतदारांची नावे वगळण्यात येणार आहेत..Rare Historical Documents : इ.स. 1789 मध्ये कसा चालायचा कारभार? राजापुरात सापडल्या मोडीलिपीतील दुर्मिळ कागदपत्रांच्या नोंदी; कर्ज, वतनवाटपावरून संघर्षाची माहिती उघड.यामध्ये पंढरपूरमधील २८०, मोहोळमधील १०५, बार्शीतील ३९, शहर उत्तरमधील ६१, अक्कलकोटमधील ५७, माळशिरसमधील ४७, सांगोल्यातील २४, सोलापूर दक्षिणमधील १३, माढ्यातील सहा, करमाळा आणि शहर मध्य मतदारसंघातील प्रत्येकी एका मतदाराचा समावेश आहे. सर्वाधिक नवमतदारांचे अर्ज जिल्ह्यातील ११ विधानसभा मतदारसंघांतून नवमतदार नोंदणीसाठी ९६ हजार ३३० अर्ज आले आहेत. त्यामध्ये मोहोळ मतदारसंघातून सर्वाधिक ११ हजार ४५०, माळशिरसमधून १० हजार ८६० आणि अक्कलकोटमधून १० हजार ३२७ अर्ज आले आहेत..₹5000 farmer payment status : तुमच्या खात्यात 5,000 रुपये आले का? साताऱ्यात 3 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 'अग्रीम'चे पैसे जमा; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती.अन्य मतदारसंघांतील अर्जांची संख्या पुढीलप्रमाणे : करमाळा ८ हजार ६०२, माढा ९ हजार २६७, बार्शी ७ हजार १५१, शहर उत्तर ६ हजार ११५, शहर मध्य ६ हजार ७८६, सोलापूर दक्षिण ९ हजार २१५, पंढरपूर ८ हजार ३१८ आणि सांगोला ८ हजार २३९. या अर्जांची छाननी करून पात्र मतदारांचा अंतिम यादीत समावेश केला जाणार आहे..आकडे बोलतात...नवमतदार नोंदणीचे अर्ज : ९६ हजार ३३०नाव वगळणे किंवा समाविष्ट करण्यासंबंधी हरकती : ६ लाख ६१ हजार ८६दुरुस्ती, पत्ता बदल, नवीन मतदार ओळखपत्र व दिव्यांग मतदार नोंदणीचे अर्ज : १ लाख २३ हजार ४०९एकूण प्रकरणे : ८ लाख ८० हजार ८२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.