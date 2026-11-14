सोलापूर

Solapur Voter List 2026 : सोलापूर जिल्ह्यात वाढणार 96 हजार नवे मतदार, एसआयआरचे मॅपिंग पूर्ण; 30 नोव्हेंबरला होणार अंतिम यादी प्रसिद्ध

Solapur Adds 67,348 New Voters to Electoral Roll : सोलापूर जिल्ह्यात ९६ हजारांहून अधिक नवमतदारांनी नोंदणीसाठी अर्ज केले असून ६७ हजार ३४८ नावे समाविष्ट झाली आहेत. अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.
Solapur new voter registration 2026

Solapur new voter registration 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सोलापूर : जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या ९६ हजार ३३० जणांनी नवमतदार नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी ६७ हजार ३४८ जणांची नावे आतापर्यंत मतदार यादीत समाविष्ट झाली (Solapur new voter registration 2026) आहेत. उर्वरित अर्जांसह नावनोंदणी, हरकती, दुरुस्ती आणि स्थलांतराची एकूण आठ लाख ८० हजार ८२५ प्रकरणे सध्या प्रक्रियेत आहेत. ही प्रक्रिया २५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करून ३० नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

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