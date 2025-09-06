Solapur: सोलापूर जिल्ह्यात जननी सुरक्षा योजनेला वाढता प्रतिसाद; तीन वर्षांत ३४,९७० महिलांना २.१९ कोटींचं अनुदान

थोडक्यात:1. जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांत ३४,९७० महिलांना एकूण २.१९ कोटींचं अनुदान वितरित करण्यात आलं.2. सिझेरियन प्रसूती करणाऱ्या महिलांची संख्या व अनुदानामध्येही सातत्याने वाढ झाली असून, यावर्षी १३२२ महिलांना लाभ मिळाला.3. माळशिरस आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यांतील महिलांना सर्वाधिक लाभ मिळालेला आहे..Solapur Janani Suraksha Yojana: जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत प्रसूतिपूर्व व प्रसूतीनंतर लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत आहे. मागील तीन वर्षांत जिल्ह्यातील ३४ हजार ९७० महिलांना योजनेपोटी २ कोटी १९ लाख ८६ हजारांचे अनुदान वाटप करण्यात आले..यामध्ये सिझेरियन झालेल्या २३२१ महिलांना असून ३४ लाख ८१ हजार रुपयांचे तर प्रसूतीनंतर प्रती महिला ७०० रुपयांप्रमाणे २ कोटी ३ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. मागील दोन वर्षांत सिझेरियन झालेल्या महिलांची संख्येत ३२२ ने वाढ झाली आहे..Navratri 2025: यंदा शारदीय नवरात्रीत देवी कोणत्या वाहनावरून आगमन- प्रस्थान करणार? जाणून घ्या त्याचा परिणाम! .सन २०२२-२३ मध्ये जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत १२ हजार ९७ महिलांना ८४ लाख १४ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. यामध्ये प्रसूतीनंतर ११ हजार ५७१ महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये ९६४२ महिलांना २५ लाख ४९ हजार, सिझेरियन झालेल्या ९९९ महिलांना १५०० रुपयाप्रमाणे १४ लाख ९८ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. २०२४-२५ मध्ये यामध्ये वाढ होत ११ हजार ८८७ महिला लाभार्थी ठरल्या. रूग्णालयात प्रसूती झालेल्या ९९६३ महिलांना ६९ लाख ७४ हजार तर सिझेरियन झालेल्या १३२२ महिलांना १९ लाख ८३ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले..माळशिरस, द. सोलापूरमध्ये सर्वाधिक लाभ मागील दोन वर्षाची तुलनात्मक आकडेवारी पाहता माळशिरस व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील लाभ घेतलेल्या महिलांची संख्या अधिक आहे. दक्षिण सोलापूर २६४१, माळशिरस ३८२९, अक्कलकोट १९६८, बार्शी २४१३, मोहोळ २२४२, मंगळवेढा ९२६, माढा १७२२, पंढरपूर २६४०, सांगोला १७२४, करमाळा १७२० व उत्तर सोलापूर १०३८ महिलांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळाला आहे..Career Guidance: करिअर निवडताना गोंधळ उडतोय? मग श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिलेल्या या ७ शिकवणी नक्की वाचा!.FAQs1. जननी सुरक्षा योजना म्हणजे काय? (What is the Janani Suraksha Yojana?)जननी सुरक्षा योजना ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे, जी प्रसूतिपूर्व आणि प्रसूतीनंतर महिलांना आर्थिक मदत देऊन सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करण्यासाठी राबवली जाते.2. सोलापुरात या योजनेचा लाभ किती महिलांनी घेतला? (How many women benefited from this scheme in Solapur?)मागील तीन वर्षांत सोलापूर जिल्ह्यातील ३४,९७० महिलांनी जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला आहे.3. सिझेरियन प्रसूतीसाठी किती अनुदान दिलं जातं? (How much assistance is given for cesarean deliveries?)सिझेरियन प्रसूतीसाठी प्रत्येक महिलेला १५०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते.4. कोणत्या तालुक्यांतील महिलांना सर्वाधिक लाभ मिळाला? (Which talukas had the highest number of beneficiaries?)माळशिरस (३८२९) आणि दक्षिण सोलापूर (२६४१) या तालुक्यांतील महिलांना सर्वाधिक लाभ मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.