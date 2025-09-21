Solapur DJ News: सोलापूरकरांनो, आनंदाची बातमी! आता शहर होणार डीजेमुक्त; पोलिस आयुक्तांचा नवा आदेश जाहीर

थोडक्यात:सोलापूर शहरात नवरात्रोत्सव आणि धम्मचक्र प्रवर्तन काळात डीजेबंदीचे कडक आदेश पोलिस आयुक्तांनी जाहीर केले आहेत.२२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत डीजे, बीम लाइट आणि लेझर लाइटवर बंदी असेल; आदेश भंग केल्यास कडक कारवाई केली जाईल.स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन डीजेमुक्त सोलापूरसाठी मोठे जनआंदोलन उभे केले असून, याला आमदार आणि पालकमंत्र्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे..Solapur: सोलापूर शहर हद्दीत नवरात्रोत्सव आणि धम्मचक्र प्रवर्तन काळात डीजेबंदीचे आदेश पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी आज काढले आहेत. ज्या शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये डीजेच्या विरोधात नागरिक पुढे येतील तेथे डीजेबंदी लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील, अशी ग्वाही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतीच दैनिक सकाळ कार्यालयातील सदिच्छा भेटीप्रसंगी दिली आहे..शिवाय, डीजेमुक्त सोलापूरसाठी तीनही आमदार आणि पालकमंत्री अनुकूल आहेत. त्यामुळे सोलापूर हे कायमचेच डीजेमुक्त होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, सोलापूर शहर आणि जिल्हा संपूर्णपणे डीजेमुक्त होण्यासाठी पुढील किमान एक वर्ष तरी सोलापूरकरांना सजग आणि सक्रिय राहावे लागणार असल्याचे डीजेमुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष ॲड. धनंजय माने यांनी म्हटले आहे..MSRTC Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! एसटी महामंडळात 17,450 नवीन पदांची भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रियेची तारीख .दैनिक सकाळच्या कार्यालयात १२ ऑगस्ट रोजी डीजेमुक्त सोलापूर कृती समितीची स्थापना झाली होती. त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक आणि डॉक्टर्स रस्त्यावर उतरले. डीजेवाल्यांचे वकीलपत्र घेणार नाही, असे वकील संघटनांनी जाहीर केले.एका दिवसात ४२ हजार सोलापूरकरांनी डीजेविरोधात स्वाक्षऱ्या केल्या. २२०० विद्यार्थ्यांनी मानवी साखळी केली. २६ हजार सोलापूरकरांनी मिस कॉल करून डीजेमुक्तीला बळ दिले. शांतता कमिटीमध्ये ९९ टक्के गणेश मंडळांनी डीजेमुक्तीला पाठिंबा दिला. या अभूतपूर्व जनआंदोलनाला प्रतिसाद देत जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त यांनी गणेशोत्सवात डीजेमुक्तीचा श्रीगणेशा केला. सोलापूरप्रमाणे संपूर्ण राज्यभर डीजेमुक्ती करण्याची मागणी पुणे, मुंबई, कोल्हापूरसह राज्याच्या विविध भागातून सुरू झाली आहे..पोलिस आयुक्तांचा आदेश असा..आता २२ सप्टेंबर रोजी घटस्थापनेने नवरात्रोत्सवाला सुरवात होणार असून दोन ऑक्टोबरला विजयादशमी आहे. त्या दिवशी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनही साजरा केला जातो. दोन्ही उत्सवानिमित्त मिरवणुका काढल्या जातात. शिवाय धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त चौकाचौकात कार्यक्रम होतात. नवरात्रोत्सवात २२ सप्टेंबर ते दोन ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत या ११ दिवसांच्या कालावधीत डीजे वाजविण्यासह बीम लाइट व लेझर बीम लाईटवर बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशाचा मंडळांसह कोणा व्यक्तीने भंग केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी दिला आहे. तसेच त्यांनी या कालावधीत कायदा - सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी लेखी व तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार सर्व पोलिस निरीक्षकांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.घटस्थापनेला १८५ मंडळांच्या मिरवणुकासोलापूर शहरात सुमारे ४०० सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळ आहेत. त्यापैकी १८५ मंडळांकडून घटस्थापनेदिवशी मिरवणुकीने श्री शक्तिदेवीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते. तर विजयादशमी दिवशीही मिरवणुका काढल्या जातात. तसेच या दिवशी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्तही मिरवणुका काढल्या जातात..Monsoon Immunity Foods: पावसाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायची? मग तुळशीच्या काढ्यासह हे पदार्थ आहारात समाविष्ट करा!.पोलिस निरीक्षकांसह वरिष्ठांना दिलेले अधिकार- रस्त्यावर किंवा रस्त्यावरून निघणाऱ्या मिरवणुकीतील लोकांनी कसे वागावे.- कोणती मिरवणूक कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वेळी काढावी अथवा काढू नये.- मिरवणुका, पूजास्थान, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणी रहदारीस अडथळा नको यासाठी प्रतिबंध.- सर्व रस्त्यांसह सार्वजनिक स्थळे, पार्क चौकातील शमी वृक्ष, दुर्गादेवी मिरवणूक विसर्जन ठिकाणी सुव्यवस्था राखणे.- रस्ता, सार्वजनिक ठिकाणासह त्याच्या शेजारी ढोल, ताशा, शिंगसह कर्कश वाद्ये वाजविणे, गीतगायन यावर नियंत्रण व नियमन करणे.- सार्वजनिक ठिकाणासह प्रार्थनास्थळ, त्याच्यासमोर अथवा जवळ,सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा विनियमन व त्यावर नियंत्रण ठेवणे- सक्षम प्राधिकाऱ्याने कलम ३३, ३५, ३७ ते ४०, ४३ व ४५ अन्वये योग्य आदेश देणे- या आदेशाचा भंग केल्यास अधिनियम कलम १३४ नुसार कारवाई केली जाईल.नवरात्रोत्सव व धम्मचक्र प्रवर्तन दिन व त्यानिमित्त निघणाऱ्या मिरवणुकांत डीजेसह लेझर लाइट वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. गणेशोत्सवात सार्वजनिक मंडळांनी या आदेशाचे पालन करून पोलिस प्रशासनास सहकार्य केले आहे. नवरात्रोत्सव काळात व धम्मचक्र प्रवर्तन दिनी सार्वजनिक मंडळांकडून याचे पालन होईल, हा विश्वास आहे. या आदेशाचा भंग केल्यास कारवाई केली जाईल.- एम. राजकुमार, पोलिस आयुक्त, सोलापूर.FAQs1. डीजेबंदी कोणत्या कालावधीत लागू आहे? (When is the DJ ban effective?)नवरात्रोत्सव आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या ११ दिवसांमध्ये मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत डीजेबंदी लागू असेल.2. डीजेबंदीचा आदेश कोणाने जारी केला आहे? (Who has issued the DJ ban order?)पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी सोलापूर शहरात डीजेबंदीचा आदेश जारी केला आहे.3. आदेशाचा उल्लंघन केल्यास काय कारवाई होईल? (What action will be taken if the order is violated?)आदेश भंग केल्यास पोलिस अधिकाऱ्यांकडून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, ज्यात दंड किंवा इतर शिक्षा होऊ शकते.4. या काळात मिरवणूक कशी आणि कुठे काढावी? (How and where should processions be conducted during this period?)मिरवणुका नियोजित मार्गांनी आणि ठराविक वेळेतच काढाव्यात, डीजे आणि लेझर लाइटचा वापर बंद राहील; नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.