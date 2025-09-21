सोलापूर

Solapur DJ News: सोलापूरकरांनो, आनंदाची बातमी! आता शहर होणार डीजेमुक्त; पोलिस आयुक्तांचा नवा आदेश जाहीर

Solapur DJ Ban: सोलापूर शहर हद्दीत नवरात्रोत्सव आणि धम्मचक्र प्रवर्तन काळात डीजेबंदीचे आदेश पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी आज काढले आहेत.
  1. सोलापूर शहरात नवरात्रोत्सव आणि धम्मचक्र प्रवर्तन काळात डीजेबंदीचे कडक आदेश पोलिस आयुक्तांनी जाहीर केले आहेत.

  2. २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत डीजे, बीम लाइट आणि लेझर लाइटवर बंदी असेल; आदेश भंग केल्यास कडक कारवाई केली जाईल.

  3. स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन डीजेमुक्त सोलापूरसाठी मोठे जनआंदोलन उभे केले असून, याला आमदार आणि पालकमंत्र्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

