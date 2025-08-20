Solapur DJ Ban Protest: सोलापूर शहरात डीजे मुक्तीसाठी ‘सकाळ’ आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा मोर्चा; जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय उत्तर दिलं पाहा

थोडक्यात:सोलापूर शहरात डीजे व लेझर लाईट बंदीसाठी 'सकाळ' व २२ ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पायी मोर्चा काढला.ध्वनी व प्रकाश प्रदूषणामुळे ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी व रुग्णांना त्रास होत असल्याने नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी निवेदन स्वीकारून लवकरच योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.Solapur protest against DJ noise by Sakal and senior citizens: सोलापूर शहरात वाढत्या डीजे आणि लेझर लाईटच्या जोरदार वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी व प्रकाश प्रदूषणाविरुद्ध मोठी मोहीम राबवली जात आहे. ‘डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती’च्या नेतृत्वाखाली २२ ज्येष्ठ नागरिक संघटना आणि ‘सकाळ’ सोलापूर यांनी मिळून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार पायी मोर्चा काढला. .हा मोर्चा बुधवार, २० ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता शासकीय विश्रामगृहपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत शांततेच्या वातावरणात काढण्यात आला.मोर्चादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपस्थितांनी डीजे आणि लेझर लाईटवर पूर्ण बंदी घालण्याची विनंती करणारे निवेदन सादर केले. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना या समस्येचे गांभीर्य पटवून देत त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली गेली..Maharashtra Police Bharti 2025: पोलीस भरतीसाठी मुलींची उंची किती असावी लागते? जाणून घ्या वयोमर्यादा आणि पात्रता.सोलापूरमध्ये धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच खासगी समारंभांमध्ये डीजेच्या मोठ्या आवाजाचा आणि लेझर लाईटचा बेकायदेशीर वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने, ध्वनी आणि प्रकाश प्रदूषण शहरातील नागरिकांसाठी गंभीर त्रासदायक ठरले आहे. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांचे दैनंदिन जीवन यातून प्रभावित होत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही या आवाजाचा नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय अनेकांना हृदयविकार व उच्च रक्तदाब यांसारखे गंभीर आजार उद्भवत आहेत..मोर्चात सहभागी ज्येष्ठ नागरिकांनी स्पष्ट केले की, ते कोणत्याही सण-उत्सवांना विरोध करत नाहीत, पण नियमांचे पालन करून आणि पर्यावरणाचा आदर राखून कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने ध्वनी व प्रकाश प्रदूषणावर कडक कायदे राबवून कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशी त्यांनी मागणी केली..Kashmir Travel 2025: काश्मीरला फिरायला जात आहत? मग 'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिव्हल' चा अनुभव नक्की घ्या!.जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारले असून, लवकरच या समस्येवर योग्य तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन दिले. या कार्यक्रमात गुरुलिंग कन्नूरकर (मुख्य समन्वयक), विलास मोरे (अध्यक्ष), मन्मथ कोनापुरे (सचिव), अरुण कंदम (उपाध्यक्ष), अॅड. धनंजय माने (अध्यक्ष, ज्येष्ठ नागरिक शिखर समिती), डीजेमुक्त सोलापूर कृती समितीचे सदस्य आणि ‘सकाळ’ सोलापूरचे सहयोगी संपादक सिद्धाराम पाटील उपस्थित होते..FAQs1. सोलापूरमध्ये डीजे व लेझर लाईटविरोधात मोर्चा का काढण्यात आला? (Why was the protest held in Solapur against DJs and laser lights?)डीजे व लेझर लाईटमुळे होणाऱ्या ध्वनी व प्रकाश प्रदूषणामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याने बंदीची मागणी करत मोर्चा काढण्यात आला.2. हा मोर्चा कोणी आयोजित केला होता? (Who organized this protest?)‘डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती’, २२ ज्येष्ठ नागरिक संघटना आणि ‘सकाळ’ सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोर्चा आयोजित करण्यात आला.3. मोर्चात सहभागी नागरिकांची मुख्य मागणी काय होती? (What was the main demand of the protestors?)शहरात डीजे आणि लेझर लाईटच्या वापरावर पूर्ण बंदी आणून, नियमांचे कडक पालन करणे ही मुख्य मागणी होती.4. जिल्हाधिकारी यांचे या मोर्चावर काय उत्तर होते? (What was the District Collector’s response to the protest?)जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारून या समस्येवर लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.