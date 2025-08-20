सोलापूर

Solapur DJ Ban Protest: सोलापूर शहरात डीजे मुक्तीसाठी ‘सकाळ’ आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा मोर्चा; जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय उत्तर दिलं पाहा

DJ Noise Pollution Issue in Solapur: सोलापूर शहरात मोठ्या प्रमाणात वाजवल्या जाणाऱ्या डीजे आणि लेझर लाईटवर बंदी घालावी, अशी मागणी करत ‘डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती’च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पायी मोर्चा काढण्यात आला
DJ Noise Pollution Issue in Solapur
DJ Noise Pollution Issue in SolapurEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. सोलापूर शहरात डीजे व लेझर लाईट बंदीसाठी 'सकाळ' व २२ ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पायी मोर्चा काढला.

  2. ध्वनी व प्रकाश प्रदूषणामुळे ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी व रुग्णांना त्रास होत असल्याने नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.

  3. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी निवेदन स्वीकारून लवकरच योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले

Solapur protest against DJ noise by Sakal and senior citizens: सोलापूर शहरात वाढत्या डीजे आणि लेझर लाईटच्या जोरदार वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी व प्रकाश प्रदूषणाविरुद्ध मोठी मोहीम राबवली जात आहे. ‘डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती’च्या नेतृत्वाखाली २२ ज्येष्ठ नागरिक संघटना आणि ‘सकाळ’ सोलापूर यांनी मिळून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार पायी मोर्चा काढला.

Loading content, please wait...
sakal editorial
Sakal
Sakal Media Group
solapur city
Noise Pollution
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com