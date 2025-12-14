Solapur News: सोलापुरात दुहेरी उत्सव! महापालिका निवडणूक व सिद्धेश्वर यात्रा एकत्र साजरी होणार

Solapur Festival 2025: डिसेंबर आणि जानेवारी महिना सोलापूरकरांसाठी यात्रेच्या तयारीचा असतो. सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वर यांच्या यात्रेची तयारी साधारण डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच सुरू होते. जवळपास एक ते दोन महिने या यात्रेतून भक्तीचा उत्सव घराघरांत साजरा केला जातो..यंदा तब्बल ८ वर्षांनंतर सोलापूर महापालिकेची निवडणूक होत आहे. महापालिकेची निवडणूक डिसेंबर-जानेवारी होण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणुकीतून सोलापूरकरांना यंदा लोकशाहीचा उत्सव व यात्रेच्या माध्यमातून भक्तीचा उत्सव, असा दुहेरी उत्सव साजरा करता येणार आहे..Yoga for Women: महिलांनी घरकामाला व्यायाम समजणं चुकीचे; रोजच्या जीवनात 'या' सोप्या योग पद्धतीचा सराव करा.नगरपरिषदांच्या निवडणुका झाल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील, त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुका होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेले निवाडे, राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी पाहता जिल्हा परिषदेच्या अगोदर महापालिका निवडणूक होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. यंदाच्या सिद्धेश्वर यात्रेसाठी एकीकडे यात्रा समितीची नियुक्ती झाली आहे तर दुसरीकडे महापालिका निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती झाली आहे..सिद्धेश्वर महाराजांच्या यात्रेचा मुख्य सोहळा संक्रांतीला म्हणजे जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होतो. या वर्षी याच कालावधीत महापालिका निवडणुकीचा प्रत्यक्ष प्रचार, मतदान व मतमोजणी हा टप्पा असण्याची शक्यता आहे. जानेवारीतील पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील लोकशाहीच्या उत्सवाचे व भक्तीच्या उत्सवाचे वातावरण शिगेला पोचले असणार आहे. नव्या वर्षात सोलापूर महापालिकेला नवे कारभारी मिळणार आहेत. महापालिकेत २०२२ नंतर पुन्हा पदाधिकारी कार्यान्वित होणार असल्याने या निवडणुकीची चुरस दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे..Vel Amavasya 2025: 19 की 20 कधी साजरी केली जाणार 'वेळ अमावस्या' ? जाणून घ्या तारीख, धार्मिक महत्त्व अन् परंपरा.उमेदवारांना प्रचाराची चांगली संधीसोलापूरचे ग्रामदैवत सिद्धरामेश्वरांची यात्रा अनेक धर्मीयांना, अनेक जातीयांना जोडून ठेवत आहे. या यात्रेत विविध जाती व धर्मातील नागरिकांना मानाचे स्थान आहे. यात्रेच्या तयारीच्या निमित्ताने, यात्रेच्या निमित्ताने भावी नगरसेवकांना महापालिका निवडणुकीतील प्रचाराची संधी चालून आली आहे. या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन ते जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोचण्याची दाट शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.