सोलापूर

Solapur News: सोलापुरात दुहेरी उत्सव! महापालिका निवडणूक व सिद्धेश्वर यात्रा एकत्र साजरी होणार

Solapur’s Double Celebration: सोलापुरात यंदा दुहेरी उत्सव साजरा होणार आहे. डिसेंबर-जानेवारीत महापालिका निवडणुकीतून लोकशाहीचा उत्सव तर श्री सिद्धरामेश्वरांच्या यात्रेतून भक्तीचा उत्सव अनुभवता येणार आहे. आठ वर्षांनंतर होणारी महापालिका निवडणूक आणि यात्रेचा कालावधी जुळल्याने शहरभर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे
Solapur’s Double Celebration

Solapur’s Double Celebration

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Solapur Festival 2025: डिसेंबर आणि जानेवारी महिना सोलापूरकरांसाठी यात्रेच्या तयारीचा असतो. सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्‍वर यांच्या यात्रेची तयारी साधारण डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच सुरू होते. जवळपास एक ते दोन महिने या यात्रेतून भक्तीचा उत्सव घराघरांत साजरा केला जातो.

Loading content, please wait...
election
Election Results
solapur municipal corporation
solapur city
Solapur municipal elections
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com