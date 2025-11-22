सोलापूर

Solapur Crime : लग्नात मानपान-हुंडा दिला नाही म्हणून विवाहितेस लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; माहेरहून पैसे आणण्यासाठी लावला तगादा

Dowry Harassment FIR Registered After Severe Assault on Married Woman : मंगळवेढा येथे लग्नात हुंडा व मानपान दिला नाही म्हणून ३२ वर्षीय विवाहितेला पती-सासरच्यांनी बेदम मारहाण केली. या प्रकरणी मंगळवेढा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
मंगळवेढा (सोलापूर) : लग्नात हुंडा दिला नाही तसेच मानपान केला नाही, तसेच माहेरहून पैसे घेऊन का येत नाही, या कारणावरून एका ३२ वर्षीय विवाहितेस बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी पती मारुती वाघमोडे, सासू शांताबाई वाघमोडे, सासरा शंकर वाघमोडे, दीर संजय वाघमोडे (सर्व रा. पानीव, ता. माळशिरस) यांच्याविरुद्ध मंगळवेढा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला.

