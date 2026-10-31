Solapur News: सोलापूरच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सोमवारपासून ५ हजारांची मदत; याद्यांसाठी शनिवार-रविवारही कार्यालये सुरू

सोलापूर : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करून सोमवारपासून (ता. २) ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, यासाठी युद्धपातळीवर काम करावे. याद्या अपलोड करण्यासाठी उद्या (ता. ३१) व रविवारी (ता. १) सुट्टीच्या दिवशीही सर्व प्रांताधिकारी व तहसील कार्यालये सुरू ठेवावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) लक्ष्मण कासेकर, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव पडदुणे, सुमित शिंदे आदी उपस्थित होते. सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील ९ लाख २० हजार ६६३ शेतकऱ्यांची माहिती अ, ब, क, ड प्रपत्रांमध्ये भरून पाठविण्यात आली आहे. .या माहितीच्या आधारे सर्व तहसीलदारांनी आपापल्या तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तातडीने अपलोड कराव्यात. याद्या अपलोड करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींची माहिती ३० ऑक्टोबरच्या रात्रीपर्यंत निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावी. या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. .याद्या अपलोड करण्यासाठी सर्व तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बोलावून घ्यावे. प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी स्वतः या कामावर लक्ष ठेवून पुढील दोन दिवसांत शंभर टक्के याद्या अपलोड होतील, याची दक्षता घ्यावी. समाईक क्षेत्राच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित खातेदारांची संमती मिळेपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येणार नसल्याने अशा प्रकरणांचा नियमानुसार पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.एस. कार्तिकेयनफार्मर आयडीची २ हजार ५८ प्रकरणे प्रलंबित शेतकरी ओळखपत्र अर्थात फार्मर आयडीची २ हजार ५८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे संबंधित तहसीलदारांनी तत्काळ निकाली काढावीत. तसेच डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (डीसीएस) आणि एसआरचे कामही पुढील दोन दिवसांत पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.