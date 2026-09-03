Solapur Electric Bus: सोलापूरकरांसाठी गुड न्यूज! १ ऑक्टोबरपासून धावणार २० ई-बस; २४ मार्गांवर सेवा

सोलापूर: केंद्र सरकारकडून सोलापूर महापालिकेला पहिल्या टप्प्यात २० ई-बस मिळाल्या असून डिसेंबरअखेर आणखी २० बस मिळणार आहेत. महापालिकेने २० गाड्यांसाठी सुरुवातीला शहर-ग्रामीणमधील २४ मार्ग निश्चित केले आहेत. सध्या चार्जिंग स्टेशनजवळ वर्कशॉप व वॉशिंग सेंटरचे काम सुरू असून १ ऑक्टोबरपासून बससेवा सुरू करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.नव्या ई-बसगाड्यांना प्रवासी वाहतुकीच्या रिक्षांचा त्रास होऊ नये म्हणून महापालिकेने ‘आरटीओ’ आणि शहर वाहतूक पोलिसांना पत्रव्यवहार केला आहे. नव्या ई-बससाठी शहरात एकूण १२३ थांबे असतील. यात ५० बस थांबे नवीन असणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरात दोन बस थांबे उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे महाराजांच्या पुतळ्यामागील बाजूला रिक्षा थांबणार नाहीत. महिला हॉस्पिटलपासून होटगी रोड नव्याने तयार झाल्याने या मार्गावरील तीन थांबे नव्याने उभारले जाणार आहेत..सार्वजनिक रस्त्याला बसगाड्यांचा कोणताही अडथळा होणार नाही, असे थांबे असणार आहेत. येत्या मंगळवारी (ता. ८) महापौर विनायक कोंड्याल, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बससेवेबद्दल बैठक बोलावण्यात आली आहे. यावेळी बससेवेचे नियोजन अंतिम होणार आहे..‘आरटीओ’कडून पासिंग झाले, आता...नव्या ई-बसगाड्यांचे ‘आरटीओ’कडून पासिंग झाले असून आता नंबरप्लेट बसविण्याचे काम सुरू आहे. बसच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी चार्जिंग स्टेशनजवळ वर्कशॉप आणि गाड्या धुण्यासाठी वॉशिंग सेंटर उभारले जात आहे. १५ ते २० सप्टेंबरपर्यंत शहरातील बस थांब्यांची कामे केली जाणार आहेत. जुन्या ७३ थांब्यांचे सुशोभीकरण करून त्यावर जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. बस थांब्यापासून काही अंतरात खासगी प्रवासी वाहने थांबणार नाहीत, यासाठी सुरुवातीला शहर वाहतूक पोलिस व आरटीओचे अधिकारी, कर्मचारी लक्ष देणार आहेत..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.‘परिवहन’चे अधिकारी म्हणाले... बस चार्जिंग करण्यासाठी एकूण १७ चार्जर असतील. वर्कशॉप, वॉशिंग सेंटर झाल्यावर चार्जर बसविले जाणार. पहिल्या थांब्यासाठी १० रुपयांचे तिकीट असणार; खासगी कंपन्यांच्या कामगारांसह दररोज प्रवास करणाऱ्यांसाठी मासिक पासची सुविधा. महापालिकेतील शाळांमधील मुलींसाठी मोफत बस पास; ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग प्रवाशांसाठी ‘सीट’ असणार राखीव.दररोज २०० किमी धावणार बस. १०० बस दाखल झाल्यावर वाहकांची पदे भरली जाणार. चालक बसच्या कंपनीचेच असतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.