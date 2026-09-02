Solapur Elevated Corridor: सोलापूरकरांसाठी मोठी बातमी! जुना पूना नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्गिकेला प्रकल्पाला गती, मंत्रिमंडळाची मंजुरी

सोलापूर : शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या जुना पूना नाका ते बोरामणी नाका (उड्डाणपूल) चारपदरी उन्नत मार्गिका प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. या प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक शासकीय जमीन कोणतेही भोगवटा मूल्य न आकारता भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (एनएचएआय) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वरील या मार्गावर सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन उन्नत मार्गासोबत आवश्यक ठिकाणी सेवा रस्ते आणि पोहोच मार्ग विकसित केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार प्रकल्पाच्या निकडीची तसेच अनुषंगिक बाबींची पडताळणी करून प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता..तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट आणि गाणगापूरसह धार्मिक पर्यटनस्थळांकडे जाणारी वाहतूक सुरळीत होईल. याशिवाय औद्योगिक, व्यापारी आणि कृषी विकासाला चालना मिळून सोलापूरच्या वस्त्रोद्योगालाही या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे शहराच्या नियोजित विकासासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.मार्गावर सहा रॅम्प अन् तीन छोटे पूलया प्रकल्पाची लांबी ९.६६० किलोमीटर असून तो चारपदरी असणार आहे. मार्गावर सहा रॅम्प आणि तीन छोटे पूल उभारण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत १,०२०.५० कोटी रुपये आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली बहुतांश जमीन राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या ताब्यात आहे. ही जमीन भोगवटा मूल्य न आकारता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे वर्ग करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.