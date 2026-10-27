Solapur Farmer Crisis: सिद्धापूरच्या शेतकऱ्याने दोन एकर उसावर फिरवला नांगर

मंगळवेढा; सकाळ वृत्तसेवा उजनी धरणातून भीमा नदी पात्रात शेतीसाठी पाणी सोडले नसल्यामुळे सध्या नदीपात्र कोरडे ठणठणीत पडले आहे अशा परिस्थितीत भविष्यात शेतीवर अधिक खर्च करून कर्जबाजारी होण्यापेक्षा चांगल्या स्थितीतील दोन एकरावर उसाच्या पिकावर चक्क नांगर फिरवून जमीनदोस्त करण्याचा प्रयत्न तालुक्यातील सिद्धापूर येथील या शेतकऱ्यांने केला..गेल्या दोन वर्षापासून उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरून देखील तालुक्यातील शेतीला आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी दिले जात नाही. ज्या वेळेला शेतीतील पिकाला पाण्याची गरज असते त्याला नदीपात्र कोरडे पडलेले असते आणि ज्यावेळीला पाणी आलेले असते त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित केलेला असतो त्यामुळे नदीकाठच्या शेतकरी अवस्था आई जेवू देईना आणि बाप भीक मागू देईना अशी झाली. अशा परिस्थितीत भविष्यात उजनीतील पाणी हे पिण्यासाठी राखीव केल्यामुळे शेती पिकाला सोडणे मुश्कील आहे. आहे त्या स्थितीतील पिकावर अधिकचा खर्च करून कर्जबाजारी होण्यापेक्षा शेतकऱ्याने आपला चार एकर ऊस ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने सपाट करून यंदा जमीन पडीक ठेवण्याचा निर्णय घेत त्यानुसार दोन एकर ऊस नांगरून टाकला त्यामुळे त्या उसावर केलेला खर्च या शेतकऱ्याचा पूर्णपणे वाया गेला. त्यामुळे या परिसरातील .भविष्यात आणखीन शेतकरी या मार्गावर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे सध्या तालुक्यामधील भीमा नदीकाठच्या बंधार्यावर साधारणता जून महिन्यामध्ये बंधाऱ्याची दारे काढून ठेवली जातात व ती 10 ऑक्टोबर नंतर बसवली जातात नेमकी याच काळात मोठ्या प्रमाणात पाणी कर्नाटक राज्याला वाहून जाते यंदाच्या दुष्काळी परिस्थिती देखील अधिकचे पाणी नदीपात्रातून वाहून गेले आहे त्या पाण्याचे नियोजन या भागात वाढलेले बागायत क्षेत्र टिकवण्याच्या दृष्टिकोनातून जलसंपदा विभागाला करता आले नाही किमान भविष्यात भीमा नदीवरील बंधाय्राची उंची वाढवण्याचे नियोजन करावे अशी मागणी पुढे येत आहे.ऊजनी 100% भरुन जास्तीचे पाणी नदीमध्ये वाहून गेले त्या मुळे नदीला पाण्याची पाळी व्यवस्थित देतील या आशेने 5 सप्टेंबरला 4 एकर लागण केली. ऊसाचे बियाणे व एकदा खुरपण व एक खताचा डोस मारत 40 हजार खर्च केला परंतु शासनाने नदीत पाणी सोडण्याच्या अगोदर लाईट कपाती आदेश काढले त्यामुळे खर्च करण्यापेक्षा 2 एक्कर ऊसच नांगरून रोटावेटर मारले.भिमगोंडा सोनगे शेतकरी सिद्धापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.