सोलापूर

Solapur Farmer Crisis: सिद्धापूरच्या शेतकऱ्याने दोन एकर उसावर फिरवला नांगर

Solapur Farmer Crisis, Sugarcane Crop Destroyed, Ujani Water Shortage : सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यात भीमा नदीपात्रात सिंचनासाठी पाणी न सोडल्याने सिद्धापूर येथील शेतकरी भीमगोंडा सोनगे यांनी दोन एकर उसावर नांगर फिरवला
A farmer in Siddhapur, Solapur district, ploughs two acres of sugarcane due to irrigation water shortage.

A farmer in Siddhapur, Solapur district, ploughs two acres of sugarcane due to irrigation water shortage.

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हुकूम मुलाणी: सकाळ वृत्तसेवा
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मंगळवेढा; सकाळ वृत्तसेवा उजनी धरणातून भीमा नदी पात्रात शेतीसाठी पाणी सोडले नसल्यामुळे सध्या नदीपात्र कोरडे ठणठणीत पडले आहे अशा परिस्थितीत भविष्यात शेतीवर अधिक खर्च करून कर्जबाजारी होण्यापेक्षा चांगल्या स्थितीतील दोन एकरावर उसाच्या पिकावर चक्क नांगर फिरवून जमीनदोस्त करण्याचा प्रयत्न तालुक्यातील सिद्धापूर येथील या शेतकऱ्यांने केला.

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