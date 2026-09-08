Solapur Farmers: लिंकिंगच्या सक्तीमुळे आर्थिक लूट! युरियाचे २६६ रुपयांचे पोते ३५० ला; शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त

सोलापूर : पावसाअभावी खरीप पिके होरपळून निघाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. असे असताना अनुदानित खतांसोबत लिंकिंगची सक्ती करून त्याची आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. लिंकिंग नाकारल्यास जादा दराने खत विक्री केली जात असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप असून, लिंकिंगची सक्ती तातडीने थांबवावी; अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिके जळू लागली आहेत. उसाची वाढ खुंटली असून, पाऊस न झाल्यास फळबागांवरही संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अनुदानित खतांसोबत लिंकिंगची सक्ती केली जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. लिंकिंग नाकारल्यास खतासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याचा आरोप आहे. .२६६.५० रुपये प्रतिपोते असलेला युरिया ३५० रुपयांना खरेदी करावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अन्य अनुदानित खतांबाबतही अशीच स्थिती असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खत कंपन्या व ठोक विक्रेत्यांकडून लिंकिंगची सक्ती होत असल्याचा आरोप असून, विक्रेत्यांनी लिंकिंगला विरोध केल्यास खतांचा पुरवठा न करण्याची तंबी दिली जात असल्याचे खत विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत राज्य सरकारकडे अनेकदा निवेदने देऊनही प्रश्न सुटलेला नसल्याचे सांगण्यात आले..दुष्काळी स्थितीत शेतकरी अडचणीत असताना अनुदानित खतांसोबत लिंकिंग करून त्याची आर्थिक लूट सुरू आहे. लिंकिंग तातडीने थांबवावे; अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल. - विजय रणदिवे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सोलापूर.विक्रेत्यांनाही लिंकिंग नको आहे. कंपन्यांकडूनच लिंकिंगची सक्ती होत असून, याबाबत सरकारकडे अनेकदा निवेदने दिली आहेत. - बालाजी चौगुले, सचिव, सोलापूर सीड्स फर्टिलायझर अँड पेस्टिसाईड डीलर्स असोसिएशन.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rलिंकिंगची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित खत विक्रेत्यावर कारवाई केली जाईल. कोणाचीही गय केली जाणार नाही. - हरिदास हावळे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.