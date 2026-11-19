सोलापूर : वैयक्तिक शेततळे योजनेत जिल्ह्यातील तब्बल १२ हजार १५९ शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ही निवड करण्यात आली असून राज्यभरातील सुमारे ७० हजार शेतकऱ्यांना संधी मिळाली आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांकडून आता बँक खात्याची माहिती, हमीपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता, जागेची पाहणी आणि अंदाजपत्रक तयार झाल्यानंतर शेततळ्याच्या कामासाठी पूर्वसंमती दिली जाणार आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळे योजना राबविली जाते. या योजनेतून शेतकऱ्यांना शेतात पाणीसाठ्याची सुविधा निर्माण करता यावी, हा उद्देश आहे. सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यभरातून या योजनेसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. मार्चमध्ये या योजनेसाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, अर्ज करूनही निवड प्रक्रिया रखडल्याने शेतकरी प्रतीक्षेत होते. अखेर दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील १२ हजार १५९ शेतकऱ्यांची निवड जाहीर करण्यात आली..निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर बँक पासबुक, हमीपत्र, सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, आधारकार्ड आणि ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अपलोड करावा लागणार आहे. त्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर कृषी सहाय्यक संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतावर जाऊन जागेची पाहणी करतील. त्यानंतर शेततळ्याचे अंदाजपत्रक तयार करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. या प्रक्रियेनंतरच शेततळ्याच्या कामासाठी पूर्वसंमती मिळणार आहे..मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून वैयक्तिक शेततळ्यासाठी जिल्ह्यातील १२ हजार १५९ शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी बँक पासबुक, हमीपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर तातडीने अपलोड करावीत. त्यानंतर जागेची पाहणी व अंदाजपत्रक तयार करून पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल.- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.ठळक मुद्देमाढा तालुक्यात सर्वाधिक २,०१८ शेतकऱ्यांची निवड.उत्तर सोलापूर तालुक्यात सर्वांत कमी २१७ शेतकऱ्यांची निवड.कागदपत्रांनंतर जागेची पाहणी व अंदाजपत्रक; त्यानंतर पूर्वसंमती..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...तालुकानिहाय निवड झालेले शेतकरीतालुका शेतकरी संख्याअक्कलकोट ७३०बार्शी १,२२८करमाळा १,७२१माढा २,०१८माळशिरस ६९४मंगळवेढा १,३३१मोहोळ १,३०८पंढरपूर १,०३३सांगोला १,०९३उत्तर सोलापूर २१७दक्षिण सोलापूर ७८६एकूण १२,१५९ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.