पंढरपूर : शिवा संघटनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ भिंगे यांचा अज्ञात हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारात मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. इसबावी येथील त्यांच्या राहत्या घराजवळ मंगळवारी (ता. १७) रात्री दहाच्या सुमारास हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या भिंगे यांना तातडीने पंढरपुरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले..मात्र, उपचार सुरू असताना रात्री साडेअकराच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने पंढरपूर शहरात खळबळ उडाली आहे. गोळीबार केल्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून पसार झाले. घटनेची माहिती मिळताच समर्थक, कार्यकर्ते आणि नातेवाइकांनी रुग्णालयाबाहेर गर्दी केली होती. भिंगे यांच्या मृत्यूची बातमी समजताच त्यांच्या समर्थकांमध्ये शोककळा पसरली आहे. गोळीबारामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..पूर्ववैमनस्यातून हा हल्ला झाला की अन्य काही कारण आहे, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. अंधाराचा फायदा घेऊन हल्लेखोर काही मिनिटांत पसार झाले. घटनास्थळासह परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून हल्लेखोरांचा शोध घेतला जात आहे. घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शहरात तणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी बंदोबस्त वाढविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.