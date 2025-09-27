सोलापूर

Solapur Flood : शिक्षणानंतर नोकरीचं काय? डिग्रीचं शिक्षण सोडून व्यवसाय सुरू केला; पावसानं सगळं संपलं, लाखोंच खत पाण्यात

Young entrepreneur’s dream business submerged in Solapur flood : उद्योजकाचा संघर्षाचा प्रवास क्षणात उद्ध्वस्त झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Solapur Flood 2025

Solapur Flood 2025

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-अक्षय गुंड

उपळाई बुद्रूक : तरुणाईत नव्या उमेदीनं, स्वप्नांच्या पंखांना आकार देत गावातच उभारलेले व्यवसायाचे स्वप्न क्षणातच पुराच्या पाण्यात वाहून गेलं आहे. खैराव (ता. माढा) येथील तरुण उद्योजक यशवंत सत्यवान क्षीरसागर यांचे लाखो रुपयांचे खत पुरात (Solapur Flood 2025) भिजून नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
agriculture
rain damage crops
flood news
Civil Engineering
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com