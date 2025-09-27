Solapur Flood : शिक्षणानंतर नोकरीचं काय? डिग्रीचं शिक्षण सोडून व्यवसाय सुरू केला; पावसानं सगळं संपलं, लाखोंच खत पाण्यात

-अक्षय गुंडउपळाई बुद्रूक : तरुणाईत नव्या उमेदीनं, स्वप्नांच्या पंखांना आकार देत गावातच उभारलेले व्यवसायाचे स्वप्न क्षणातच पुराच्या पाण्यात वाहून गेलं आहे. खैराव (ता. माढा) येथील तरुण उद्योजक यशवंत सत्यवान क्षीरसागर यांचे लाखो रुपयांचे खत पुरात (Solapur Flood 2025) भिजून नुकसान झाले आहे..Solapur Flood : सोलापुरात कोकणापेक्षा जास्त पाऊस; 27 वर्षांचा विक्रम मोडीत निघणार, पुढील चार दिवस Red Alert, तालुकानिहाय टक्केवारी पाहा.सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमामध्ये (Diploma in Civil Engineering) ९० टक्के गुण मिळवून डिग्रीचं शिक्षण सुरू केलेल्या यशवंतने कोरोनाकाळात गावाकडे वळत शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी कृषी सेवा केंद्र उभारले. थोड्याच काळात त्याच्या प्रामाणिकपणाला आणि सेवाभावाला गावकऱ्यांचा विश्वास लाभला. मात्र, सीना नदीच्या प्रचंड पुराच्या पाण्याने त्या दुकानाला वेढा घातल्याने खताची हजारो पोती पाण्यात बुडाली..उपजीविकेचा आधारच हिरावून नेणाऱ्या या घटनेमुळे क्षीरसागर कुटुंब पूर्णपणे हतबल झाले आहे. त्यांचे आई-वडील, भाऊ, पत्नी व लहानगा मुलगा या सर्वांचा संसार या दुकानावर व शेतीवरच चालतो. उद्योजकाचा संघर्षाचा प्रवास क्षणात उद्ध्वस्त झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. गुरुवारी सकाळी पाणी ओसरल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी स्वप्नील कोंडगुळे व ग्रामपंचायत अधिकारी कल्याणराव काशीद यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला..डिग्री घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी मी कृषी सेवा केंद्र सुरू केले. नदीचा इतिहास पाहता पुराचे पाणी दुकानापर्यंत येईल, असं कधी वाटलं नव्हतं. पण क्षणातच सर्व काही वाहून गेलं. लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. शासनाकडून पूर्ण नुकसानभरपाई मिळावी.- यशवंत क्षीरसागर, तरुण उद्योजक, खैराव.या खतांची पोती पाण्यातमहाधन १०.२६.२६, जय किसान १९.१९.१९, आरसीएफ युरिया, जय किसान २८.२८.०० यासारख्या नामांकित खतांच्या सुमारे दोन हजार पोत्यांचा साठा पाण्यात भिजून पूर्णपणे नष्ट झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.