Farmer Relief: नुकसानभरपाईचा निधी मात्र कागदावरच! साेलापूर जिल्ह्यातील १३ हजार शेतकरी पात्र; ४६ कोटींचे वाटप अद्याप रखडले

सोलापूर: मागील वर्षी सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे जमिनी खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्रशासनाकडून तयार करण्यात आली. जिल्ह्यातील २० हजार ४६८ बाधित शेतकऱ्यांसाठी एकूण ५७ कोटी ५८ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी १३ हजार २०४ शेतकऱ्यांना २३ कोटी ४४ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून पंचनाम्यानुसार १३ हजार २०४ शेतकऱ्यांना २२. ४४ कोटी रुपये मंजूर केले. त्यातही आज अखेर ९४६८ शेतकऱ्यांच्याच खात्यावर ११ कोटी १४ लाख रुपयांचे अनुदान जमा झाले आहे. अद्यापही १० हजार ९५३ शेतकऱ्यांना ४६ कोटी ४४ लाख रुपयांचे वाटप रखडले आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...ई-केवायसी अपूर्ण असल्यामुळे १,५४३ शेतकऱ्यांचे सुमारे ९.२३ कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप अडकून पडले आहे. तालुकानिहाय पाहता मोहोळ तालुक्यात सर्वाधिक २ हजार ७३ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ४.०५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत..करमाळा, माळशिरस, अक्कलकोट आणि उत्तर सोलापूर या तालुक्यांमध्येही मदत वितरित करण्यात आली आहे. मात्र ई-केवायसी, बँक खात्यांतील त्रुटी व तांत्रिक कारणांमुळे काही शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे..१०१ जणांचे प्रस्ताव नामंजूर...जिल्ह्यातील जमिनी खरडून गेलेल्या १०१ शेतकऱ्यांचे अर्ज नामंजूर केले आहेत. यामध्ये अक्कलकोट २२, बार्शी ११, करमाळा ७, माढा १२, मोहोळ २७, पंढरपूर ०१, उत्तर सोलापूर १०, दक्षिण सोलापूर ०७ व अपर मंद्रुप ०४ असे एकूण १०१ जणांचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. १०१ जणांची १४ लाख ३५ हजार रुपयांची रक्कम नामंजूर करण्यात आली आहे. १२० शेतकऱ्यांना २० लाख ४१ हजार रुपयांची रक्कम खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..जमिनी खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलवर अपलोड केली आहे, शासनाकडून ज्या शेतकऱ्यांची यादी पात्र केली आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर मदत जमा झाली आहे. सध्या एसआयआरचे काम सुरू आहे. १० ऑगस्टनंतर उर्वरित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर सर्व प्रक्रिया केंद्र शासनाकडून सुरू राबवण्यात येते.- अभिजित पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.तालुका बाधित मंजूर मदत मिळालेले केवायसी प्रलंबितअक्कलकोट ३१४० २९९४ २२८३ ४९०बार्शी २५६९ १५०२ ११५८ १०७करमाळा १२३८ १२३६ ७८२ १७८माढा ४२९० २७२१ १८६० ६२मंगळवेढा ९२ ०८ ०० ०७मोहोळ ५७३५ २९३६ २०७३ १२७पंढरपूर १२० ८४ ७२ ००सांगोला ३८ १० १० ००उत्तर सोलापूर ९५२ ६४७ ६०४ १८दक्षिण सोलापूर ७४७ २६३ १७५ ४४अपर मंद्रूप १४१० ८०३ ४५१ १२१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.