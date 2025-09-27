सोलापूर

Solapur Flood Update : सीना नदीच्या पुरामुळे माढा तालुक्यातील गावांचा संपर्क तुटला

Madha Flood : माढा तालुक्यात सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले असून गावांचा संपर्क तुटू लागला आहे, शेतात व घरांमध्ये पाणी घुसल्याने नागरिकांची चिंता वाढली आहे.
किरण चव्हाण
माढा : सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठी शनिवारी (ता. २७) सकाळपासून पुन्हा पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.‌पुराचे केंद्र ठरलेला उंदरगाव येथील सीना नदीवरील माढा - वैराग - तुळजापूरला जोडणारा पुल पाण्याखाली गेला आहे. गावांमधे पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली आहे.

