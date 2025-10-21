सोलापूर

Congress's Black Diwali:'साेलापूरात पूरग्रस्तांना मदत तुटपुंजी; काँग्रेसची काळी दिवाळी'; मदतीबाबत सरकारने शब्द पाळला नाही..

Flood relief in Solapur falls short: शहराध्यक्ष नरोटे म्हणाले, अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींची लाखो कोटींची कर्जे माफ करणारे मोदी आणि फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का करू शकत नाहीत? सरकारने तातडीने भरीव आर्थिक मदत द्यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांचा आक्रोश सत्ताधाऱ्यांना झेलावा लागेल.
Flood-affected families in Solapur struggle with inadequate government relief; Congress raises concerns over ineffective aid distribution.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: अतिवृष्टी व महापुराच्या संकटात सरकारने दिलेली मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मदतीबाबत सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, दिवाळीपूर्वी मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, असा दावा करत सोलापूर शहर काँग्रेसने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शहराध्यक्ष चेतन नरोटे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी पिठलं-भाकरी आणि ठेचा खाऊन प्रतीकात्मक काळी दिवाळी साजरी केली.

