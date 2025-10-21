Congress's Black Diwali:'साेलापूरात पूरग्रस्तांना मदत तुटपुंजी; काँग्रेसची काळी दिवाळी'; मदतीबाबत सरकारने शब्द पाळला नाही..

सोलापूर: अतिवृष्टी व महापुराच्या संकटात सरकारने दिलेली मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मदतीबाबत सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, दिवाळीपूर्वी मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, असा दावा करत सोलापूर शहर काँग्रेसने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शहराध्यक्ष चेतन नरोटे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी पिठलं-भाकरी आणि ठेचा खाऊन प्रतीकात्मक काळी दिवाळी साजरी केली..यावेळी शहराध्यक्ष नरोटे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी माजी नगरसेवक प्रवीण निकाळजे, विनोद भोसले, प्रदेश सचिव श्रीशैल रणधिरे, कार्याध्यक्ष हनुमंत सायबोलु, दक्षिण तालुका अध्यक्ष भीमाशंकर जमादार, उत्तर तालुका अध्यक्ष भारत जाधव, महिला अध्यक्ष प्रमिला तूपलवंडे, युवक अध्यक्ष गणेश डोंगरे, अल्पसंख्याक अध्यक्ष जुबेर कुरेशी आदी उपस्थित होते. .शहराध्यक्ष नरोटे म्हणाले, अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींची लाखो कोटींची कर्जे माफ करणारे मोदी आणि फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का करू शकत नाहीत? सरकारने तातडीने भरीव आर्थिक मदत द्यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांचा आक्रोश सत्ताधाऱ्यांना झेलावा लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.