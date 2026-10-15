Solapur Flyover: सोलापूरच्या १,४०० कोटींच्या उड्डाणपुलाला मुहूर्त कधी? निविदा मंजूर, कामासाठी मार्चची प्रतीक्षा

सोलापूर : जुना पूना नाका ते पत्रकार भवन ते बोरामणी नाका या मार्गावरील उड्डाणपुलाची ६८८ कोटी रुपयांची निविदा बिल्डकॉन कंपनीला मंजूर झाली आहे. मात्र, अद्याप वर्कऑर्डर मिळालेली नसल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी मार्च महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. जीएसटीसह निविदेची रक्कम सुमारे ८३० कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, उड्डाणपुलाशी संबंधित अन्य कामांसाठी आणखी सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्च १, ४०० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता महामार्ग विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केली..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.जुना पूना नाका ते पत्रकार भवन ते बोरामणी नाका या नऊ किलोमीटरच्या उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन २०१६ मध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले होते. मात्र, आवश्यक जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने काम रखडले. यावर गडकरी यांनी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन जमीन संपादनासाठी विशेष मोहीम राबवली. .राज्य सरकारच्या मालकीची जमीन महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या मालकीच्या चार जागांचे हस्तांतरण अद्याप बाकी आहे. या जागांबाबत संबंधित विभागांच्या कार्यालयांशी पत्रव्यवहार सुरू असून, अंतिम बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही प्रक्रिया ऑक्टोबरअखेर पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..वर्क ऑर्डरसाठी डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षाउड्डाणपुलाची ६८८ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर झाली आहे. मात्र, अद्याप वर्कऑर्डर मिळालेली नाही. त्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. वरिष्ठ कार्यालयातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वर्कऑर्डर मिळेल. डिसेंबरपर्यंत वर्कऑर्डर प्राप्त झाल्यास मार्चमध्ये कामाला सुरुवात होऊ शकेल. - स्वप्नील कासार, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग.Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rउड्डाणपुलाच्या कामाची निविदा अंतिम झाली असली, तरी वर्कऑर्डर अद्याप मिळालेली नाही. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जागा हस्तांतरित झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. डिसेंबरपर्यंत वर्कऑर्डर मिळाल्यास प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता मार्चमध्ये असल्याचे महामार्ग विभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.