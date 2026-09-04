Solapur Ganesh Festival: गणेशोत्सवात डीजे आणि लेझर लाइटला बंदी; १३ ते २६ सप्टेंबरपर्यंत सोलापूर जिल्ह्यात निर्बंध

सोलापूर : गणेशोत्सवाच्या काळात सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मिरवणुकांमध्ये डीजे व लेझर लाइटचा वापर केल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास आणि सुरक्षिततेस धोका निर्माण होतो. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात १३ ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत गणेशमूर्ती आगमन व विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डीजे व लेझर लाइट शोच्या वापरास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार आदेश जारी केले आहेत..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.जिल्ह्यात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात व पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जातो. सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून गणेशमूर्ती आगमन तसेच विसर्जनावेळी मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका काढल्या जातात. या मिरवणुकांमध्ये डीजे आणि लेझर लाइटचा मोठ्या प्रमाणात वापर होण्याची शक्यता असते. .डीजेच्या वापरामुळे मिरवणुकीत उपस्थित असलेल्या काही व्यक्तींना कानाचा व छातीचा त्रास होऊन कायमस्वरूपी अपंगत्व अथवा जीवितास धोका निर्माण झाल्याच्या घटना पूर्वी निदर्शनास आल्या आहेत. तसेच, लेझर लाइट थेट डोळ्यांवर पडल्यामुळे विशेषतः लहान मुले आणि वयोवृद्धांच्या डोळ्यांच्या पडद्याला व बुबुळाला इजा झाल्याच्या घटनाही घडल्या असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..गणेशमूर्ती आगमन व विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊन नागरिकांच्या आरोग्याला अथवा जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने, डीजे व लेझर लाइटच्या वापरावर प्रतिबंध घालणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.‘कोणत्याही परिस्थितीत डीजेला परवानगी दिली जाणार नाही’अक्कलकोट शहर ः कोणत्याही परिस्थितीत डीजेला परवानगी दिली जाणार नाही. पारंपरिक वाद्ये, धार्मिक बंधुभाव व सामाजिक सलोखा राखून श्रीक्षेत्र अक्कलकोटचे नावलौकिक वाढवा, असे आवाहन सोलापूरचे अपर पोलिस अधीक्षक विजय कबाडे यांनी केले आहे.प्रियदर्शिनी सांस्कृतिक भवनात शांतता कमिटीची बैठक झाली. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्र टाकणे, पोलिस निरीक्षक अविनाश पवार, विनोद घुगे, श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जनमेजयराजे भोसले, वटवृक्ष देवस्थान समितीचे चेअरमन महेश इंगळे, दुधनीचे नगराध्यक्ष प्रथमेश म्हेत्रे, तहसीलदार विनायक मगर यांच्यासह विविध अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.