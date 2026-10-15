South Solapur News: गॅस सिलिंडरच्या स्फोटात घर जळून खाक; कोळी कुटुंबाच्या मदतीला धावले महादेव कोगनुरे

-बिसलसिद्ध काळे दक्षिण सोलापूर: तालुक्यातील बंकलगी येथील बसवराज गोविंद (ढोणज) कोळी यांच्या घराला गॅस सिलिंडरच्या स्फोटामुळे आग लागून संपूर्ण घर जळून खाक झाले. या दुर्घटनेमुळे कोळी कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले. या घटनेची माहिती मिळताच एम. के. फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष तथा सागर सिमेंटचे महाराष्ट्र हेड महादेव कोगनुरे यांनी तातडीने दखल घेत संबंधित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले आणि त्यांना धीर दिला..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.एम. के. फाउंडेशनचे बंकलगी येथील काही सहकाऱ्यांनी दूरध्वनीद्वारे या घटनेची माहिती महादेव कोगनुरे यांना दिली. गावातील सामाजिक बांधिलकी जपण्याच्या भावनेतून संकटग्रस्त कुटुंबाला मदतीचा हात मिळावा, या उद्देशाने ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आली. त्यानंतर कोगनुरे यांनी तत्परतेने कुटुंबाची भेट घेत मदतीचा खारीचा वाटा उचलला..अचानक आलेल्या या संकटामुळे कुटुंबाचे मोठे नुकसान झाले असून, अशा कठीण प्रसंगी समाजातील दानशूर व्यक्तींनी आणि ग्रामस्थांनी एकजुटीने संकटग्रस्तांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सामाजिक जाणीव, माणुसकी आणि परस्पर सहकार्याच्या भावनेतून केलेली मदत संकटग्रस्त कुटुंबाला नव्याने उभे राहण्यासाठी बळ देणारी ठरते. यावेळी बंकलगी येथील रेवण सिद्ध कोणदे, राजशेखर सगरे, काशप्पा गुरुजी, मंत्रीशे गुरुजी, भाग्यांण्णा दुषवंत, चंदू कोणदे, नागनाथ कोणदे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.