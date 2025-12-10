सोलापूर

Hair Donation: सोलापूरच्या सईने दाखवले मनाचे सौंदर्य! आजीच्या स्मृतिदिनी कॅन्सरग्रस्तांसाठी केले केशदान

Hair Donation For Cancer Patients: सोलापूरची सोळा वर्षांची सई विभूते आजीच्या स्मृतिदिनी कॅन्सरग्रस्तांसाठी आपले लांब केस कापून दान करून मनाचे खरे सौंदर्य दाखवते
Monika Shinde
Hair Donation For Cancer Patients: शहरातील बुधले गल्लीत राहणारी सई रामेश्‍वर विभूते. अवघी सोळा वर्षांची, अकरावीत शिकणारी. या वयात जगातल्या साऱ्या मौल्यवान गोष्टी आणि भौतिक सुखे आपल्याकडे असावीत असं प्रत्येकाला वाटतं, पण सईचं मन मात्र वेगळं होतं.

