Hair Donation: सोलापूरच्या सईने दाखवले मनाचे सौंदर्य! आजीच्या स्मृतिदिनी कॅन्सरग्रस्तांसाठी केले केशदान

Hair Donation For Cancer Patients: शहरातील बुधले गल्लीत राहणारी सई रामेश्वर विभूते. अवघी सोळा वर्षांची, अकरावीत शिकणारी. या वयात जगातल्या साऱ्या मौल्यवान गोष्टी आणि भौतिक सुखे आपल्याकडे असावीत असं प्रत्येकाला वाटतं, पण सईचं मन मात्र वेगळं होतं..आत्या वैशाली गुंड यांनी या चांगल्या कामाची सुरवात कुटुंबातूनच व्हावी म्हणून आपल्या भाचीला कॅन्सरग्रस्तांना मदत म्हणून केशदानाबाबत विचारले. क्षणाचाही विलंब न लावता सईने प्रत्यक्ष कृती अमलात आणून एक प्रेरणादायी कार्य व मदत केली. यापेक्षा चांगले ‘स्मृतीपुष्प’ दुसरे असू शकत नाही. सईने कृतीतून सौंदर्य राखत त्याग व दानाचा संदेश समाजाला दिला आहे..Merchant Navy vs Indian Navy: मर्चंट नेव्ही की इंडियन नेव्ही? करिअरसाठी काय बेस्ट? वाचा एका क्लिकवर पगारासह संपूर्ण माहिती.सईचे आई-वडील नोकरीच्या निमित्ताने परदेशात असले तरी, आत्या वैशाली गुंड यांच्या मायेच्या छत्रछायेखाली सई लहान बहिणीचा सांभाळ करते. समाजासाठी मदत या प्रेरणेतून, सईने धाडसी निर्णय घेत कॅन्सरग्रस्तांसाठी आपले लांबसडक केस कापून दान केले. ज्यामुळे तिचे बाह्य सौंदर्य क्षणात बदलले, पण तिचे आंतरिक सौंदर्य मात्र हजार पटीने उजळून निघाले. तो दिवस होता ६ डिसेंबर, तिच्या लाडक्या आजीचा स्मृती दिन. आजीच्या आठवणींनी घर व डोळे भरून गेले होते, पण या दुःखद दिवसाला एका अविस्मरणीय कृतीने उजाळा देण्याचा निश्चय सईने पूर्ण केला..कॅन्सरग्रस्त रुग्णांसाठी, विशेषतः ज्यांचे किमोथेरपीमुळे केस पूर्णपणे गळतात. केस गळाल्यावर येणारी न्यूनगंडाची भावना, आरशात आपले बदललेले रूप पाहून येणारे भय, या सगळ्यावर मात करण्यासाठी विग आधार देतो. आपलाही या लढ्यात सहभाग असावा, म्हणून सईने ३ फूट लांब सुंदर केस कापून दान करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक गोष्ट देवालाच द्यायला पाहिजे असे नाही. अनेक गोष्टी माणसाला देता येतात, ती आपली सामाजिक बांधिलकी असते. सौंदर्य बाह्य रूपात नव्हे, तर कृतीत असावे, या विचाराने सईने हे धाडस केले. सई तुझे केस लहान झाले असले तरी, तुझे मन व तुझी प्रेरणा नक्कीच मोठी झाली..Google Search Trends: 2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केले 'हे' आजार, संपूर्ण लिस्ट एकदा पाहाच.पुण्यातील वसुंधरा संस्थेला कुरिअरने पाठवले केसकेस कापले गेले. आरशात पाहताच क्षणाला डोळ्यात पाणी आले नाही, तर चेहऱ्यावर एक अलौकिक समाधान पसरले होते. भौतिक सुखाचा आणि बाह्य सौंदर्याचा आनंदात केलेला हा त्याग, सईला खूप मोठा अनुभव देऊन गेला. सोलापुरात यासाठी कोणतीही संस्था किंवा सुविधा नसल्याची खंत मनात असताना, सईने कापलेले केस आत्याच्या मदतीने वसुंधरा फाउंडेशन पुणे (संस्थापिका अध्यक्षा योगिता गोसावी) या संस्थेकडे कुरिअरने पाठवले.सोलापूर शहराकडून मोठी अपेक्षासई विभूतेने घेतलेला हा निर्णय केवळ एका सोळा वर्षांच्या मुलीचा त्याग नाही, तर समाजाला दिलेला एक मोलाचा संदेश आहे. तिची ही कृती सांगते की, दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलविण्यासाठी व त्यांच्या वेदना हलक्या करण्यासाठी, वयाची आणि साधनांची नाही, तर केवळ माणुसकीची आणि धाडसाची गरज असते..कॅन्सरग्रस्तांसाठी केशदान करणाऱ्यांकडून योग्य ठिकाणी पोचवण्याचे कार्य करणाऱ्या संस्था अशा संस्थांची उभारणी सोलापुरातून होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कॅन्सरग्रस्तांना त्यांच्या शहरातच मदत मिळू शकेल.- सई विभूते, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.