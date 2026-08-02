Solapur PM Awas: धक्कादायक! सरकारी डेमो हाऊसचा अनोखा वापर; सोलापुरातील प्रकार चर्चेचा विषय

सोलापूर: दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीच्या शेजारी लाभार्थ्यांनी घरकुल कसे बांधावे हे कळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डेमो हाऊस उभारण्यात आला आहे. पण हा डेमो लाभार्थ्यांना पाहण्याऐवजी चक्क त्या इमारतीत कॅंटीन चालवले जात आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरण सुरू असल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात महिला बचत गटास हे कॅंटीन चालवले देण्यात आल्याचे पंचायत समिती प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ज्या हेतूने हा डेमो उभारण्यात आला आहे, त्याचा उद्देश सफल झालाच नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत अनेक पंचायत समिती सदस्यांकडूनही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...ग्रामीण भागात प्रत्येकांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजना सुरू करण्यात आली. यासाठी१ लाख ९० हजार रूपयांचा निधी दिला जातो. १ लाख ९० हजारातून घरकुलाचे बांधकाम कसे करायचे या उद्देशाने पंचायत समिती कार्यालयाच्या शेजारी डेमो हाऊस बांधण्यात आले. पण ही इमारत आता महिला बचत गटास कॅंटीन म्हणून चालवण्यास दिली आहे. १ लाख ९० हजारात घर कसे बांधायचे या उद्देशातून बांधलेल्या डेमो हाऊसमध्येच कॅंटीन चालवत असल्याने घरकुल मंजूर असलेल्या लाभार्थ्यांना डेमो हाऊसच पाहता येत नाही. .यामुळे अनेक लाभार्थ्यांची इच्छा असून कॅंटीन असल्याने डेमो न पाहताच परतावे लागत आहे. याबाबत प्रशासनाची बाजू जाणून घेण्यासाठी गटविकास अधिकारी मनोज राऊत यांना संपर्क साधला असता ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयाच्या इमारतीचे काम सुरू असल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात महिला बचत गटास मोफत डेमो हाऊस दिले आहे. .इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर बचत गट पूर्वीच्या ठिकाणी स्थलांतर होणार आहे. डेमो हाऊस बचत गटांना देण्याबाबत शासनाचा निर्णय आहे. यापुढील काळात डेमो हाऊस बचत गटांना व्यवसायासाठी देण्यात येणार असल्याचे गटविकास अधिकारी राऊत यांनी सांगितले..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.शासनाच्या उद्देशाला हरताळ...ज्या उद्देशाने डेमो हाऊस उभारण्यात आले आहे, त्यासाठीच डेमो हाऊस राहिले पाहिजे, असे काही पंचायत समिती सदस्यांचे मत आहे. डेमो हाऊस महिला बचत गटास तात्पुरत्या स्वरूपात कसे देतो येते, डेमो हाऊस लोकप्रतिनिधीच्या तोंडी सूचनेवरून महिला बचत गटास कॅंटीन चालवण्यास दिल्याचे कळते. यामुळे २ लाख रूपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या डेमो हाऊसचा वापर कॅंटीनसाठी केल्याने शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासल्याची भावना काही सदस्यांनी व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.