Solapur Rare Bird : सोलापूरच्या माळरानावर जैवविविधतेचा अनोखा आविष्कार! हजारो पक्ष्यांमध्ये आढळला एक दुर्मिळ 'ल्यूसिस्टिक चंडोल', फोटो कॅमेऱ्यात कैद

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील गवताळ माळरानावर जैवविविधतेचा एक अनोखा आविष्कार समोर आला आहे. येथील माळरानावर आढळणाऱ्या तुरेवाला चंडोल पक्ष्याचा दुर्मिळ ल्यूसिस्टिक प्रकार वन्यजीव छायाचित्रकार शिवानंद हिरेमठ यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात टिपला (Solapur grasslands rare bird photography) आहे. या पक्ष्याच्या शरीरावर दिसणारे पांढरे चट्टे पक्षी अभ्यासकांसाठी कुतूहलाचा विषय ठरले आहेत..सामान्यतः तुरेवाला चंडोल हा पक्षी मातकट-काळपट रंगाचा असतो. माळरानावरील गवत आणि दगडांमध्ये त्याचा रंग सहज मिसळत असल्याने तो पटकन नजरेस पडत नाही. मात्र, शिवानंद हिरेमठ यांनी टिपलेल्या छायाचित्रातील पक्ष्याच्या पंखांवर आणि गळ्याच्या भागात स्पष्ट पांढरे चट्टे दिसून येत आहेत. पक्षी अभ्यासकांच्या मते, हा आंशिक ल्यूसिझमचा प्रकार आहे..ल्यूसिझम ही जनुकीय बदलांमुळे निर्माण होणारी स्थिती असून, यामध्ये पक्ष्यांच्या पिसांमधील रंगद्रव्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे शरीराच्या काही भागांतील पिसे पांढरी किंवा फिकट रंगाची दिसतात. हजारो पक्ष्यांमध्ये एखाद्याच पक्ष्यामध्ये असे वैशिष्ट्य आढळते. त्यामुळे सोलापूरच्या माळरानावर आढळलेल्या या पक्ष्याची नोंद जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे..Sparrow Spiritual Significance : अचानक घरात चिमणीचे जोडपे आले तर काय होते? मिळतात 'हे' 5 मोठे संकेत.माळरानाच्या समृद्ध जैवविविधतेचे दर्शनसोलापूर जिल्ह्यातील गवताळ माळराने ही भारतीय लांडगा, खोकड, विविध शिकारी पक्षी आणि अनेक दुर्मिळ पक्ष्यांसाठी महत्त्वाची नैसर्गिक अधिवासस्थाने आहेत. या परिसरात अशा दुर्मिळ पक्ष्यांचे दर्शन होणे, ही येथील जैवविविधतेची समृद्धी अधोरेखित करणारी बाब आहे..तुरेवाला चंडोलच्या दुर्मिळ ल्यूसिस्टिक प्रकाराची झालेली नोंद सोलापूरच्या माळरानांचे पर्यावरणीय महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करते. या नैसर्गिक अधिवासांचे संवर्धन केल्यास अशा दुर्मिळ जीवसृष्टीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.